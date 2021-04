Passt die Glättleistung an, um Überhitzung zu vermeiden

Der intelligente Mikroprozessor ist das Gehirn hinter SenseIQ. Es analysiert und passt die Temperatur kontinuierlich an. Der Haarglätter passt seine Wärme an Ihr Haar an und verhindert Überhitzung, während er stets die Styling-Leistung bietet, die Sie erwarten.