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für Beine
Mit dem effizienten Epiliersystem bleibt Ihre Haut wochenlang glatt und ohne Stoppeln.
2 Geschwindigkeitsstufen zum Entfernen dünnerer und dickerer Haare für die individuelle Behandlung.
Die abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.
4.4
von 5
474
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Selly8787
07/10/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Wie immer
Klein und präzise Ich finde es sogar besser als die teureren Produkte von Philips Was mir nur nicht gefällt ist das es sehr laut ist
Vorteile
Umfasst jedes Härchen
Nachteile
Laut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRP500/00 Mini-Epilierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRP500/00 Mini-Epilierer verfasst
Bina1989
14/12/2019
Deutschland
Teil der Aktion
Super Epilierer
Ich habe das Produkt als Testprodukt erhalten, was aber auf meine Bewerung keinerlei Einfluss nimmt: Der Epilierer hat eine angenehme Größe. Er liegt gut in der Hand und lässt sich (auch Dank dem praktischen Täschchen) gut auf Reisen mitnehmen. Der wichtigste Punkt ist natürlich, dass er tatsächlich die meisten bis alle Haar (egal ob fein oder dick) erwischt. Es kann natürlich vorkommen, dass man an einer Stelle vielleicht nochmal drüber muss, aber das Ergebnis ist echt super. Ich habe an meinen Beinen und Unterarmen getestet. Die Bedienung ist super leicht und er lässt sich auch leicht auseinandernehmen und reinigen. Praktisch finde ich das kleine Licht wodurch man auch genau sieht was man da tut. Ein wenig störend fand ich aber, dass man beim epilieren das Kabel an der Steckdose angeschlossen lassen muss. Er hat also keinen kleinen Akku. Aber insgesamt bin ich begeistert und find es ist ein echt super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Vorteile
sehr effizient
Nachteile
Muss immer in der Steckdose sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRE255/00 Kompakter Epilierer mit Kabel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRE255/00 Kompakter Epilierer mit Kabel verfasst
RosiAC
12/12/2019
Deutschland
Teil der Aktion
Einfach zu bedienender Epilierer
Ich habe den Philips Epilierer BRE275/00 im Rahmen eines Produkttests erhalten. Meine Bewertung gibt nur meine eigene Meinung wieder. Der Epilierer kommt in einem Paket mit Epilier Aufsatz, Rasieraufsatz, einem kleinen Reinigungsbürstchen, Kammaufsatz, Massageaufsatz, Stromkabel und einer kleinen Stofftasche. Im Gegensatz zu meinem bisherigen Epilierer musste ich das Gerät nicht erst aufladen, sondern konnte gleich beginnen, nachdem das Gerät an den Strom angeschlossen wurde. Für mich ein Vorteil, denn mein bisheriges Gerät lies von der Leistung her immer mehr nach, trotz voller Akkuladung. Das Kabel ist auch lang genug, was ich prima finde. Um den Test durchzuführen, habe ich die Häärchen an den Beinen etwas länger wachsen lassen. Zuerst habe ich den Epilierer getestet. Es gibt zwei Geschwindigkeitsstufen, die erste Stufe war für mich schon ausreichend, um die Häärchen an den Beinen fast restlos zu entfernen. Hilfreich ist die integrierte Beleuchtung, so dass man auch versteckte Häärchen entdecken kann. Nach einem zweiten Durchgang waren alle Häärchen entfernt. Der Wechsel von Epilierkopf auf den Rasierer ist einfach, wenn man erstmal entdeckt hat, wie die Köpfe getauscht werden. Den Pfeil auf der Rückseite habe ich dabei erstmal völlig übersehen. Hier wäre vielleicht ein deutlicherer (farblicher) Hinweis hilfreich. Man muss also den Kopf nur zur Seite schieben, um einen Wechsel durchzuführen. Mit dem Rasieraufsatz bin ich auch gut zurechtgekommen. Nur die Lautstärke ist etwas störend, schon auf Stufe 1 ist das Gerät ziemlich laut. Den Kammaufsatz beim Rasierer finde ich ideal. Für die Reinigung kann das beiliegende kleine Bürstchen benutzt werden, von außen reicht ein leicht feuchtes Tuch. Der Epilierer kann natürlich nicht unter der Dusche benutzt werden! Bis jetzt bin ich mit dem Philips Epilierer BRE275/00 Satinelle Essential Compact sehr zufrieden.
Vorteile
Klein und handlich, durch Stromkabel (kein Akkubetrieb) immer einsatzbereit, verschiedene Wechselaufsätze, leicht zu reinigen
Nachteile
Etwas laut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRE275/00 Kompakter Epilierer mit Kabel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRE275/00 Kompakter Epilierer mit Kabel verfasst