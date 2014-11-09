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Korrekturtrimmer

HP6393/00

4.2
| (133) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Glatte Haut, auch unterwegs
Glatte Haut – immer und überall. Der neue Philips Trimmer für unterwegs ist ein separates Gerät, das eine schnelle und einfache Entfernung von selbst feinsten Härchen am Körper und im Gesicht unterwegs ermöglicht. Er ist mit einer Reinigungsbürste für zusätzliche Hygiene ausgestattet.
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Trimmer für Körper und Gesicht für schnelle Korrekturen

Glatte Haut, auch unterwegs

  • Körper, Gesicht

26-mm-Schneidekopf zur einfachen Entfernung von Körperhaar

26-mm-Schneidekopf zur einfachen Entfernung von Körperhaar

Der Aufsatz für den Körper eignet sich optimal für schnelle Korrekturen unterwegs. Der 26-mm-Schneidekopf sorgt für eine schnelle und einfache Handhabung auf kleinen Körperpartien (z. B. den Zehen, Knien).

8-mm-Schneidekopf zur einfachen Entfernung von Gesichtshaar

8-mm-Schneidekopf zur einfachen Entfernung von Gesichtshaar

Der Schneidekopf für das Gesicht eignet sich perfekt für schnelle Korrekturen unterwegs. Der 8-mm-Schneidekopf sorgt für eine schnelle und einfache Handhabung in allen Gesichtspartien.

2- und 4-mm-Augenbrauenkamm für eine einheitliche Haarlänge

2- und 4-mm-Augenbrauenkamm für eine einheitliche Haarlänge

Mit 2 Längeneinstellungen – 2 mm und 4 mm – können Haare auf die gewünschte Länge geschnitten werden. Befestigen Sie einfach den Kammaufsatz auf dem Schneidekopf, um ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

Technische Daten

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4.2

von 5

133

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

09/11/2014

Suisse

Suisse

Ein Muss für jede Frau

Einfach prima. Klein, leicht und einfach zu bedienen. Reinigung durch mitgelieferten Pinsel ruck zuck durchzuführen. Macht das Zupfen überflüssig und das Resultat ist super! Für die Beinrasur ist das Gerät aber nur im Notfall geeignet.

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Diese Bewertung wurde für HP6393/00 Korrekturtrimmer verfasst

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15/10/2014

Suisse

Suisse

Klein und Handlich

Der Satin Compact Gesichts und Körpertrimmer ist Elegant und man kann in überall mit nehmen. Da er in jede Handtasche passt. Die 2 separaten Aufsetzten sind sehr schnell und einfach zu wechseln. Das Bedienen des Gerätes ist ein einfacher klick nach unten und schon geht's los. 2-3 mal auf und ab mit dem Satin Compact und schon hat man eine glatte Haut. Einfach Genieal

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Diese Bewertung wurde für HP6393/00 Korrekturtrimmer verfasst

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12/03/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Korrekturtrimmer

Besitze dieses Gerät seit Jahren schon. Leider ging das Oberteil bei mir kaputt, so dass ich mir das noch mal kaufen musste. Klare Kaufempfehlung, der beste Kleinrasierer den es für mich gibt.

Vorteile

Klein und handlich.

Nachteile

Nicht bekannt.

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