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BRE224/00
BRE265/00
BRE285/00
BRE721/00
BRP506/00
BRP529/00
HP6341/00
BRE715/01
BRE735/01
BRE740/10
Körper, Gesicht
Der Aufsatz für den Körper eignet sich optimal für schnelle Korrekturen unterwegs. Der 26-mm-Schneidekopf sorgt für eine schnelle und einfache Handhabung auf kleinen Körperpartien (z. B. den Zehen, Knien).
Der Schneidekopf für das Gesicht eignet sich perfekt für schnelle Korrekturen unterwegs. Der 8-mm-Schneidekopf sorgt für eine schnelle und einfache Handhabung in allen Gesichtspartien.
Mit 2 Längeneinstellungen – 2 mm und 4 mm – können Haare auf die gewünschte Länge geschnitten werden. Befestigen Sie einfach den Kammaufsatz auf dem Schneidekopf, um ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
4.2
von 5
133
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
babuli
09/11/2014
Suisse
Ein Muss für jede Frau
Einfach prima. Klein, leicht und einfach zu bedienen. Reinigung durch mitgelieferten Pinsel ruck zuck durchzuführen. Macht das Zupfen überflüssig und das Resultat ist super! Für die Beinrasur ist das Gerät aber nur im Notfall geeignet.
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Diese Bewertung wurde für HP6393/00 Korrekturtrimmer verfasst
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Lisa1
15/10/2014
Suisse
Klein und Handlich
Der Satin Compact Gesichts und Körpertrimmer ist Elegant und man kann in überall mit nehmen. Da er in jede Handtasche passt. Die 2 separaten Aufsetzten sind sehr schnell und einfach zu wechseln. Das Bedienen des Gerätes ist ein einfacher klick nach unten und schon geht's los. 2-3 mal auf und ab mit dem Satin Compact und schon hat man eine glatte Haut. Einfach Genieal
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Diese Bewertung wurde für HP6393/00 Korrekturtrimmer verfasst
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Ischi
12/03/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Korrekturtrimmer
Besitze dieses Gerät seit Jahren schon. Leider ging das Oberteil bei mir kaputt, so dass ich mir das noch mal kaufen musste. Klare Kaufempfehlung, der beste Kleinrasierer den es für mich gibt.
Vorteile
Klein und handlich.
Nachteile
Nicht bekannt.
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