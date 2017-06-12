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für Beine
Rasierer mit einer Scherfolie
Akkubetrieben
Der kleine Scherkopf schützt Ihre Haut und hinterlässt nach jeder Anwendung eine sanfte und seidenglatte Haut
Für hohen Komfort
Für eine sanfte und komfortable Verwendung unter der Dusche oder in der Badewanne mit Anti-Rutsch-Griff für eine optimale Nass- und Trockenenthaarung einsetzbar.
4.0
von 5
139
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
clara
12/06/2017
Deutschland
Leichte Bedienung
Der Rasierer ist sehr gut zu bedienen auch für einen neuling auf dem gebiet elektrisches rasieren. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Essential HP6341/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sabsi
02/07/2018
Österreich
Teil der Aktion
Top Produkt
Einfache Bedienung, leistungsstark. Praktisch zum mitnehmen auf Reisen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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maus40
27/06/2018
Österreich
Teil der Aktion
Dieser Nass-Trockenrasier ist sehr handlich
Ich bin von der Handhabung des Rasierers angenehm überrracht.Der Rasierer liegt super in der Hand und was ich auch sehr gut finde ist das man ihn auch mit unter der Dusche benutzen kann,da der Rasierer sowohl zur trockener als wie auch nass Rasur geeignet ist
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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