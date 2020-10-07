Ich habe den Philips Epilierer BRE275/00 im Rahmen eines Produkttests erhalten. Meine Bewertung gibt nur meine eigene Meinung wieder. Der Epilierer kommt in einem Paket mit Epilier Aufsatz, Rasieraufsatz, einem kleinen Reinigungsbürstchen, Kammaufsatz, Massageaufsatz, Stromkabel und einer kleinen Stofftasche. Im Gegensatz zu meinem bisherigen Epilierer musste ich das Gerät nicht erst aufladen, sondern konnte gleich beginnen, nachdem das Gerät an den Strom angeschlossen wurde. Für mich ein Vorteil, denn mein bisheriges Gerät lies von der Leistung her immer mehr nach, trotz voller Akkuladung. Das Kabel ist auch lang genug, was ich prima finde. Um den Test durchzuführen, habe ich die Häärchen an den Beinen etwas länger wachsen lassen. Zuerst habe ich den Epilierer getestet. Es gibt zwei Geschwindigkeitsstufen, die erste Stufe war für mich schon ausreichend, um die Häärchen an den Beinen fast restlos zu entfernen. Hilfreich ist die integrierte Beleuchtung, so dass man auch versteckte Häärchen entdecken kann. Nach einem zweiten Durchgang waren alle Häärchen entfernt. Der Wechsel von Epilierkopf auf den Rasierer ist einfach, wenn man erstmal entdeckt hat, wie die Köpfe getauscht werden. Den Pfeil auf der Rückseite habe ich dabei erstmal völlig übersehen. Hier wäre vielleicht ein deutlicherer (farblicher) Hinweis hilfreich. Man muss also den Kopf nur zur Seite schieben, um einen Wechsel durchzuführen. Mit dem Rasieraufsatz bin ich auch gut zurechtgekommen. Nur die Lautstärke ist etwas störend, schon auf Stufe 1 ist das Gerät ziemlich laut. Den Kammaufsatz beim Rasierer finde ich ideal. Für die Reinigung kann das beiliegende kleine Bürstchen benutzt werden, von außen reicht ein leicht feuchtes Tuch. Der Epilierer kann natürlich nicht unter der Dusche benutzt werden! Bis jetzt bin ich mit dem Philips Epilierer BRE275/00 Satinelle Essential Compact sehr zufrieden.