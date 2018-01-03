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Eingestellt
Für Beine, Körper und Gesicht
1 Zubehörteil
Kabellos und wiederaufladbar
S-förmiger Griff
Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand, lässt sich leicht bewegen und sorgt so für maximale Kontrolle – erreichen Sie problemlos alle Körperpartien.
Unser einzigartiger Epiliererkopf besteht aus einem Keramikmaterial mit rauer Oberfläche, das selbst feine Härchen sicher erfasst.
Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.
Auszeichnungen
4.0
von 5
60
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
grazia
03/01/2018
Deutschland
Toll was ich wollte...
Sehr schon als Design,ist toll für ganze Korper und Gesicht. und was toll ist fur mich dass Keramikpinzetten sind und kein stahl .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Audrey31
28/04/2020
France
Satisfaite
Je suis satisfaite de ce produit. Il tient très bien la charge, il est léger et il a une bonne tenue de main.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche verfasst
Francy24
10/07/2019
Italia
Ottimo
Ottimo prodotto, versatile e maneggevole. Pratico per il suo uso senza fili e per la buona autonomia della batteria.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry verfasst