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Eingestellt

Satinelle AdvancedEpilierer, nass und trocken

BRE610/00

4
| (60) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Erfasst selbst feinste Haare zuverlässig
Mithilfe des S-förmigen Griffs lässt sich das Gerät am ganzen Körper ganz einfach anwenden. Der extrabreite Aufsatz mit Keramikpinzetten epiliert nahe an der Haut, damit auch feinste Haare erfasst und schnell langanhaltende Ergebnisse erzielt werden können. Es ist nass und trocken mit einem Zubehörteil verwendbar.
Alle Vorteile anzeigen

Einfache und mühelose Anwendung für langanhaltende Ergebnisse

Erfasst selbst feinste Haare zuverlässig

  • Für Beine, Körper und Gesicht

  • 1 Zubehörteil

  • Kabellos und wiederaufladbar

  • S-förmiger Griff

S-förmiger Griff für eine leichte Handhabung an allen Körperpartien

Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand, lässt sich leicht bewegen und sorgt so für maximale Kontrolle – erreichen Sie problemlos alle Körperpartien.

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Unser einzigartiger Epiliererkopf besteht aus einem Keramikmaterial mit rauer Oberfläche, das selbst feine Härchen sicher erfasst.

Extrabreiter Epilierkopf

Extrabreiter Epilierkopf

Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.

Technische Daten

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4.0

von 5

60

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

03/01/2018

Deutschland

Deutschland

Toll was ich wollte...

Sehr schon als Design,ist toll für ganze Korper und Gesicht. und was toll ist fur mich dass Keramikpinzetten sind und kein stahl .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

28/04/2020

France

France

Satisfaite

Je suis satisfaite de ce produit. Il tient très bien la charge, il est léger et il a une bonne tenue de main.

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche verfasst

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche verfasst

10/07/2019

Italia

Italia

Ottimo

Ottimo prodotto, versatile e maneggevole. Pratico per il suo uso senza fili e per la buona autonomia della batteria.

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry verfasst

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