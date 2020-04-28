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Arrêté
Pour les jambes, le corps et le visage
1 accessoire
Sans fil et rechargeable
Poignée en forme de S
La poignée ergonomique est facile à tenir et à manier pour un contrôle maximal et une portée optimale sur toutes les zones du corps.
La texture rugueuse de la céramique utilisée sur notre tête d'épilation permet de saisir fermement les poils. Même les poils les plus fins ne s'échappent pas.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
Récompenses
4.0
sur 6
60
Avis
83%
recommandent ce produit
Audrey31
28/04/2020
France
Satisfaite
Je suis satisfaite de ce produit. Il tient très bien la charge, il est léger et il a une bonne tenue de main.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche
grazia
03/01/2018
Deutschland
Toll was ich wollte...
Sehr schon als Design,ist toll für ganze Korper und Gesicht. und was toll ist fur mich dass Keramikpinzetten sind und kein stahl .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Epilierer, nass und trocken
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Epilierer, nass und trocken
Francy24
10/07/2019
Italia
Ottimo
Ottimo prodotto, versatile e maneggevole. Pratico per il suo uso senza fili e per la buona autonomia della batteria.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry