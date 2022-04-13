Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Support
BRE611/00
Kann ich durch die Verwendung des Epilierers die Lymphgefäße in meinen Achselhöhlen verletzen?
Kann ich meinen Philips Haarentfernungsgeräte mit Wasser abspülen?
Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Epilierers?
Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?
Sollte ich meinen Philips Epilierer oder LadyShaver auf nasser oder trockener Haut verwenden?
Wie ändere ich die Geschwindigkeitsstufen an meinem Philips Epilierer?
Wie lade ich meinen Philips Epilierer?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts