    Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?

    Veröffentlicht am 11. August 2025

    Philips Pflege- und Kosmetikprodukte (einschließlich Rasierer, Rasierklingen, Trimmer, OneBlade, Head Pro, Groomer, Epilierer, Haartrockner und Lumea IPL) können unter Einhaltung der folgenden Richtlinien sicher transportiert und im Ausland verwendet werden.

    Flugreise

    Verschiedene Fluggesellschaften haben unterschiedliche Richtlinien für die Mitnahme akkubetriebener Produkte an Bord. Erkundigen Sie sich vor der Reise bei Ihrer Fluggesellschaft nach den jeweiligen Richtlinien.

    Bei Fluggesellschaften, die Lithium-Ionen-Akkus mit 100 Wattstunden oder weniger im Handgepäck erlauben (eine übliche, aber nicht einheitliche Richtlinie), fallen alle Philips Pflege- und Kosmetikprodukte mit Lithium-Ionen-Akku unter diese Richtlinie.

    Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an Ihre Fluggesellschaft. 

    Aufladen Ihres Philips Produkts im Ausland

    Wenn Sie Ihre Philips Pflege- und Beauty-Produkte im Ausland aufladen möchten, überprüfen Sie immer, ob das Netzteil im Zielland mit den Spezifikationen des verwendeten Ladegeräts oder Netzadapters kompatibel ist. Diese Spezifikationen sind normalerweise auf dem Stecker/Adapter aufgedruckt.

    Wenn der einzige Unterschied die Anzahl der Stifte oder die Form des Steckers ist, können Sie ein Standard-Reiseadapter für den Stecker/Adapter nutzen, den Sie zu Hause verwenden.

