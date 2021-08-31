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Eingestellt
BRE630/00
Für Beine, Körper und Gesicht
5 Zubehörteile
Kabellos und wiederaufladbar
S-förmiger Griff
Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand, lässt sich leicht bewegen und sorgt so für maximale Kontrolle – erreichen Sie problemlos alle Körperpartien.
Unser einzigartiger Epiliererkopf besteht aus einem Keramikmaterial mit rauer Oberfläche, das selbst feine Härchen sicher erfasst.
Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.
Auszeichnungen
3.0
von 5
66
Bewertungen
Nhuca
31/08/2021
Portugal
Boa
Muito bom e eficiente. Sempre tem trabalhado muito bem e sem falhas.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Pancha
17/10/2019
España
Súper recomendable
Exelente máquina,delicada y ligera! Apta para distintas partes del cuerpo!
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Cascada72
06/05/2018
España
Me gusta bastante
Es un producto sencillo de usar, al principio parece un poco intimidatorio, pero después de usarla un poco te acostumbras, recomiendo mucho leer bien las instrucciones para así evitar errores, además, me parece que está muy completa en cuestión de usos. Claro es un poco doloroso al principio ya que sería como utilizar cera, pero con el tiempo te acostubras.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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