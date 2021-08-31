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Eingestellt

Satinelle AdvancedEpilierer, nass und trocken

BRE630/00

3
| (66) Bewertungen

1 Auszeichnung

Erfasst selbst feinste Haare zuverlässig
Mithilfe des S-förmigen Griffs lässt er sich am ganzen Körper ganz einfach anwenden. Der extrabreite Aufsatz mit Keramikpinzetten epiliert nahe an der Haut, damit auch feinste Haare erfasst und schnell langanhaltende Ergebnisse erzielt werden können. Er ist nass und trocken sowie mit 5 Zubehörteilen verwendbar und lässt sich somit speziell auf Ihr Schönheitsprogramm anpassen.
Alle Vorteile anzeigen

Einfache und mühelose Anwendung für langanhaltende Ergebnisse

Erfasst selbst feinste Haare zuverlässig

  • Für Beine, Körper und Gesicht

  • 5 Zubehörteile

  • Kabellos und wiederaufladbar

  • S-förmiger Griff

S-förmiger Griff für eine leichte Handhabung an allen Körperpartien

Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand, lässt sich leicht bewegen und sorgt so für maximale Kontrolle – erreichen Sie problemlos alle Körperpartien.

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Unser einzigartiger Epiliererkopf besteht aus einem Keramikmaterial mit rauer Oberfläche, das selbst feine Härchen sicher erfasst.

Extrabreiter Epilierkopf

Extrabreiter Epilierkopf

Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.0

von 5

66

Bewertungen

31/08/2021

Portugal

Portugal

Boa

Muito bom e eficiente. Sempre tem trabalhado muito bem e sem falhas.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator verfasst

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17/10/2019

España

España

Súper recomendable

Exelente máquina,delicada y ligera! Apta para distintas partes del cuerpo!

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator verfasst

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06/05/2018

España

España

Me gusta bastante

Es un producto sencillo de usar, al principio parece un poco intimidatorio, pero después de usarla un poco te acostumbras, recomiendo mucho leer bien las instrucciones para así evitar errores, además, me parece que está muy completa en cuestión de usos. Claro es un poco doloroso al principio ya que sería como utilizar cera, pero con el tiempo te acostubras.

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator verfasst

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