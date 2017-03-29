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Arrêté
BRE630/00
Pour les jambes, le corps et le visage
5 accessoires
Sans fil et rechargeable
Poignée en forme de S
La poignée ergonomique est facile à tenir et à manier pour un contrôle maximal et une portée optimale sur toutes les zones du corps.
La texture rugueuse de la céramique utilisée sur notre tête d'épilation permet de saisir fermement les poils. Même les poils les plus fins ne s'échappent pas.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
Récompenses
3.0
sur 6
66
Avis
Sarah26
29/03/2017
France
Acheteur vérifié
Épilation
Je les achète parce qu'il y avais le rasoir et je suis conquise on peut l'utiliser sous l'eau pour une épilation moin douloureuse avec la lumière qui aide énormément chargement rapide et tien bien la charge aussi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/10 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/10 Épilateur 100 % étanche
Nhuca
31/08/2021
Portugal
Boa
Muito bom e eficiente. Sempre tem trabalhado muito bem e sem falhas.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Pancha
17/10/2019
España
Súper recomendable
Exelente máquina,delicada y ligera! Apta para distintas partes del cuerpo!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator