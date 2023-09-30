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Eingestellt

Epilator Series 8000Epilierer, nass und trocken

BRE700/00

4.4
| (717) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarke Epilation. Sanft zur Haut.
Der Philips Epilierer der 8000er Serie: Der weltweit erste Epilierer mit Keramikpinzetten für sanfteres Epilieren. Dank der Double Action Technology werden selbst die kürzesten Härchen erfasst – für eine wochenlang glatte Haut.
Alle Vorteile anzeigen

Glatte Haut für bis zu 4 Wochen

Leistungsstarke Epilation. Sanft zur Haut.

  • Für Beine und Körper

  • Akkubetrieb

  • + 3 Zubehörteile

Wochenlang glatte Haut dank Double Action Technology

Wochenlang glatte Haut dank Double Action Technology

Die Double Action Technology synchronisiert die langen Keramikpinzetten kontinuierlich – für festes Greifen und die Entfernung von Haaren kürzer als 0,5 mm. Der breite Epilierkopf mit 50% längeren Pinzetten entfernt mehr Haare in einem Durchgang*. Mit nur einer Rasur wochenlang glatte Haut.

Unser schnellster Epilierer

Unser schnellster Epilierer

Unsere Pinzetten rotieren zudem schneller pro Minute als beim Braun Silk-épil 9.

32 hypoallergene Keramikpinzetten für eine sanfte Rasur

32 hypoallergene Keramikpinzetten für eine sanfte Rasur

32 Keramikpinzetten aus hypoallergenem Material für eine sanfte Rasur. Sie gleiten mühelos über die Haut, mit weniger Reibung und mehr Hautkontakt*. 91% der Anwenderinnen bestätigen das angenehme Gefühl auf der Haut**.

Technische Daten

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4.4

von 5

717

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

30/09/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Treu Freund

Immer gut funktioniert und Akku funktioniert sehr lange

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

11/08/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Ich liebe es.

Es hat sehr viele Funktionsmöglichkeiten. Der depilator hält auch nach dem Laden ziemlich lange. Jedoch die Option für Füssepfeilen ist nicht genug stark und die Hornhaut kann nicht genug gut gepfeilt/entfert werden:(

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilierer, nass und trocken verfasst

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Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilierer, nass und trocken verfasst

03/10/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Very happy!

I recommend this item With all the extra tools, I’m very happy because doesn’t neeed the Cable to fanction and I travel so light with this charger!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum Philips Satinelle Advanced und Satinelle Prestige

  2. CLT Deutschland N = 153, 2019