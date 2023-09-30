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Für Beine, Körper und Füße
Akkubetrieb
+ 7 Zubehörteile
Die Double Action Technology synchronisiert die langen Keramikpinzetten kontinuierlich – für festes Greifen und die Entfernung von Haaren kürzer als 0,5 mm. Der breite Epilierkopf mit 50% längeren Pinzetten entfernt mehr Haare in einem Durchgang*. Mit nur einer Rasur wochenlang glatte Haut.
Unsere Pinzetten rotieren zudem schneller pro Minute als beim Braun Silk-épil 9.
32 Keramikpinzetten aus hypoallergenem Material für eine sanfte Rasur. Sie gleiten mühelos über die Haut, mit weniger Reibung und mehr Hautkontakt*. 91% der Anwenderinnen bestätigen das angenehme Gefühl auf der Haut**.
4.4
von 5
717
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Marrrrrrr
30/09/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Treu Freund
Immer gut funktioniert und Akku funktioniert sehr lange
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Mizekatze
11/08/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Ich liebe es.
Es hat sehr viele Funktionsmöglichkeiten. Der depilator hält auch nach dem Laden ziemlich lange. Jedoch die Option für Füssepfeilen ist nicht genug stark und die Hornhaut kann nicht genug gut gepfeilt/entfert werden:(
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilierer, nass und trocken verfasst
03/10/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Very happy!
I recommend this item With all the extra tools, I’m very happy because doesn’t neeed the Cable to fanction and I travel so light with this charger!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken verfasst
Im Vergleich zum Philips Satinelle Advanced und Satinelle Prestige
CLT Deutschland N = 153, 2019