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Epilator Series 8000 Epilierer, nass und trocken
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Kann ich durch die Verwendung des Epilierers die Lymphgefäße in meinen Achselhöhlen verletzen?
Sollte ich meinen Philips Epilierer oder LadyShaver auf nasser oder trockener Haut verwenden?
Kann ich die Scherfolie am ganzen Körper verwenden?
Kann ich meinen Philips Haarentfernungsgeräte mit Wasser abspülen?
Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?
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Satinelle&Epilator series 8000Fußfeilenscheibe
Satinelle/Epilator series 8000Peeling-Bürstenkopf
Satinelle/Epilator series 8000Aufsatz für empfindliche Stellen
Satinelle/Epilator series 8000Aufsatz für empfindliche Körperzonen
Satinelle/Epilator series 8000Hautstraffer
Satinelle/Epilator series 8000Ersatzschutzkappe für die Fußfeile
Satinelle/Epilator series 8000Scherkopf
Epilator series 8000Fußfeilen-Antriebseinheit
Epilators series 8000Epilierkopf
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Aufbewahrungsetui
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Lady shavers PhilipsAufbewahrungsetui
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