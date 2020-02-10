Um es gleich vorweg zu nehmen: Der Philips Lumea Essential hat mich in fast allen Punkten überzeugt. Für die, die einen schnellen Überblick bevorzugen, fasse ich vorweg die wichtigsten Punkte zusammen. + Design + Einfachheit + Schnelligkeit + Ergebnis (!) - Kabellänge - sehr sehr gründliche Rasur vorher nötig Beim Auspacken war ich vorerst von der schmalen und kompakten Größe überrascht. Das Gerät ist nicht viel größer als ein Epilierer. Es liegt perfekt in der Hand und ist auch nicht zu schwer. Meiner Meinung nach könnte das Stromkabel noch etwas länger sein. Da ich das Gerät aber immer im Bett verwendet habe, reichte es für mich völlig aus. Zu mir: Ein paar Sätze zu meinem Typ. Ich habe schwarzes Haar und mittelbraune Haut, die während der Anwendungszeit etwas brauner als gewöhnlich war, da ich aus dem Sommerurlaub kam. Mein Haarwuchs ist schon fast extrem, ich habe arabische Wurzeln. Vor allem im Gesicht, an Armen und Beinen wachsen die Haare sehr schnell und kräftig. Ich habe das Gerät zusätzlich in der Bikinizone und den Achseln verwendet. Natürlich habe ich erst einmal die Anleitung genau studiert. Diese war verständlich und nachvollziehbar. Ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich das Gerät verwendet habe, obwohl meine Haut sonnengebadet war. Dies tat Wirkung allerdings keinen Abbruch. Anwendung: Am meisten überzeugt hat mich die Anwendung beim „Damenbart“ und den Unterschenkeln. Vor der Anwendung muss man sich jedoch rasieren. Dies sollte man wirklich sehr genau machen, da bei Haaren, die man vergessen hat zu rasieren, eine unangenehme Verbrennung auftreten kann. Dies gestaltet sich vor allem bei helleren Haaren sicherlich als schwierig. Ich habe das Gerät nach Anleitung und somit aller zwei Wochen benutzt. Nach der ausgiebigen Rasur habe ich mich gemütlich auf mein Bett gesetzt und die Lichtimpulse losgejagt. Das Gerät ist simpel zu bedienen und anhand des Hauttyps kann man einfach die perfekte Stärke für sich einstellen. Bei mir war die Empfehlung genau passend, sodass ich keine Schmerzen bei der Anwendung hatte. Das Gerät gleitet bei gedrückter Taste schnell und einfach über die Haut. Ab und zu hatte es jedoch Probleme, einen Lichtimpuls abzugeben, obwohl ich es sehr genau auf die Körperstelle gedrückt hatte. Alles in allem war ich mit den Unterschenkeln nach ca. 15 Minuten fertig, für Bikinizone, Achseln, Gesicht habe ich insgesamt weniger als 10 Minuten benötigt. Schwierig ist jedoch, die Stellen, die bereits behandelt wurden, nicht noch einmal zu blitzen. Ich habe mir mit einem weißen Kajalstift kleine Markierungen gesetzt, und konnte damit sauber und gründlich arbeiten. Ergebnis: Was soll ich sagen? Ich bin restlos begeistert. Nach der dritten Anwendung war das Ergebnis vor allem an den Unterschenkeln phänomenal. Früher hatte ich alle zwei Tage mit dem Rasierer zu kämpfen, heute weiß ich gar nicht, wann ich mich zuletzt ausgiebig rasiert habe, bevor ich kurze Hosen getragen habe. Da ich auch im Winter mehrmals die Woche zum Sport gehe und dabei kurze Sporthosen trage, ist es mir sehr wichtig stets rasierte Beine zu haben. Dank des Lumeas ist dies problemlos möglich, ohne dass ich ständig rasieren muss. Die Haut es nicht so gereizt und wird dadurch geschont. Meine Freundinnen und Kolleginnen sind ebenfalls überzeugt und werden sich für diesen Preis das Gerät ebenfalls zulegen. Gerade wenn man den Vergleich sieht, zu einer Laserbehandlung, die zum Teil Tausende Euro kostet, kann der Lumea durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis komplett begeistern. Vor allem die Zeitersparnis und das gute Gefühl, nicht darüber nachdenken zu müssen, ob man an einem warmen Tag einen Rock anzieht, sind jeden Cent wert. Die leidige Geschichte der Haarentfernung hat nun für mich ein Happy End gefunden.