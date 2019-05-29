J’ai eu l'occasion de tester cet épilateur grâce à un test organisé par Philips et je suis agréablement surprise des résultats. J’avais quelques appréhensions avant de l’utiliser car j’ai lu à peu près tout et son contraire sur ce type d’épilateur…. Je me posais la question de l’efficacité d’un tel épilateur au regard du coût… du temps des « séances d’épilation », de la douleur éventuel… Au final, je suis étonnamment surprise des résultats après deux mois d’utilisation. Dans mon cas, la repousse des poils est quasiment inexistante sur 70% des zones traitées. Pour le moment, je l’ai utilisé toutes les 2 semaines pendant 2 mois (soit 4 séances). Je continue maintenant à l’utiliser toutes les 4 semaines comme recommandé par Philips. L’application sur le smartphone est pratique pour ne pas oublier les séances d’épilation ! J’ai aimé : - Le packaging : tout est fourni, l’épilateur bien sûr mais aussi un sac de rangement, et le mode d’emploi. - La simplicité d’utilisation : il suffit de se raser la veille ou le jour même, d’allumer l’épilateur, de choisir la puissance, de positionner l’épilateur sur la peau et c’est parti… Pas de risque de faire une mauvaise manipulation, l’appareil ne flashe que s’il est bien placé sur la peau. On peut utiliser deux modes de traitements différents « le glisser-flasher » : c’est le plus pratique pour les jambes, il faut maintenir le bouton du flash enfoncé et faire glisser l’appareil sur la peau. Pour ma part, j’utilise le mode « tamponner-glisser » pour les autres zones (maillot/aisselle/genoux) : je trouve que c’est plus pratique. Il suffit d’appuyer et de relâcher le bouton du flash pour émettre un flash unique. On peut bien sûr se raser ou s’épiler (avec un épilateur électrique) entre les séances. - La rapidité des séances d’épilation : c’est un des points très positifs de cet appareil, c’est très rapide pour « toute faire », il faut compter 30 à 45 minutes pour les demi-jambes, maillot, aisselles. Je ne l’ai pas trouvé contraignant à utiliser… même s’il faut se contorsionner pour certaines zones ! Le flash peut s’avérer un peu gênant (au niveau des yeux) quand on l’utilise le soir. Dans ce cas là, il faut mieux l’utiliser en journée ou mettre des lunettes de soleil. - L’efficacité : pour moi, les résultats sont convaincants. La repousse des poils est quasiment inexistante sur 70% des zones traitées au bout de 8 semaines d’utilisation de la phase initiale. Le résultat est quasiment parfait sur mes jambes même s’il me reste encore quelques zones de repousse au niveau des aisselles et du maillot. Je suis aussi très satisfaite de cet épilateur sur la zone du maillot : quasiment plus de poils incarnés, plus de sensation de « démangeaison » comme après une épilation au rasoir... Plusieurs bémols : - Cet appareil ne peut pas être utilisé par tout le monde, il faut bien vous renseigner avant de l’acheter. Pour rappel, il n’est pas efficace sur les peaux foncées ou sur les poils roux, blond clair, gris ou blanc et il ne faut pas non plus l’utiliser sur une peau ‘abimée’ (type varices) ou sur les grains de beauté : il y a donc pas mal de restrictions…. Il faut aussi faire un test cutané bien expliqué dans le manuel d’utilisation avant de commencer à utiliser cet épilateur. - Il est parfois difficile de savoir si on est bien passée sur toutes les zones à « flasher » : il faut donc bien s’organiser ! On peut aussi ressentir quelques sensations d’échauffement lors du flash : dans ce cas il faut baisser l’intensité. Pour ma part, je l’utilise à des puissances moindres pour les aisselles et le maillot. - Il faut bien continuer à utiliser l’appareil tous les mois après la phase initiale du traitement… Si on oublie de le faire, les poils finissent par repousser… (en tout cas les premiers mois) Verdict : c’est un très bon appareil, c’est vrai qu’il est peu cher mais les résultats sont là. Je ne peux donc que le recommander après l’avoir testé en condition réelle.