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SmartSkin Sensor
4 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone, Achselhöhlen
Lumea IPL App
Verwendung mit Kabel
Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.
Lumea Prestige verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.
Lumea Prestige ermöglicht dank besonders langem Kabel eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2816
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Nulli
01/03/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Glatte Haut
Ich habe weniger Haare zum rasieren. Dadurch auch weniger Hautreizungen.
Vorteile
Weniger Haare, weniger rasieren
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Cooky66
19/12/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist einfach in der Handhabung
Besonders gefällt mir das Ergebnis dieses Produktes, bei regelmässiger Benutzung ist der Erfolg deutlich sichtbar. Die Haare wachsen kaum noch nach. Vorallem unter den Armen hat es besonders gut angesprochen.
Vorteile
Effektiven Erfolg bei regelmässiger Anwendung.
Nachteile
Behandlungsfeld dürfte etwas grösser sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Zebra1809
22/10/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt hält was es verspricht
Ich brauche das Produkt regelmässig und es funktioniert wunderbar. Ich konnte schon nach der zweiten Anwendung Verbesserungen feststellen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten
Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.