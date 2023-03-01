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Lumea IPL 8000 SeriesIPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI948

4.2
| (2816) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Maßgeschneidert mit SenseIQ
Genießen Sie eine individuelle Behandlung mit unserem Lumea IPL der 8000er Serie. SenseIQ Technologie mit intelligenten Aufsätzen und Lumea IPL App für langanhaltend glatte Haut.
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie bis zu 18 Monate haarfreie, glatte Haut*

Maßgeschneidert mit SenseIQ

  • SmartSkin Sensor

  • 4 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone, Achselhöhlen

  • Lumea IPL App

  • Verwendung mit Kabel

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Lumea Prestige verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Lumea Prestige ermöglicht dank besonders langem Kabel eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612375

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

2816

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

01/03/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Glatte Haut

Ich habe weniger Haare zum rasieren. Dadurch auch weniger Hautreizungen.

Vorteile

Weniger Haare, weniger rasieren

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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19/12/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist einfach in der Handhabung

Besonders gefällt mir das Ergebnis dieses Produktes, bei regelmässiger Benutzung ist der Erfolg deutlich sichtbar. Die Haare wachsen kaum noch nach. Vorallem unter den Armen hat es besonders gut angesprochen.

Vorteile

Effektiven Erfolg bei regelmässiger Anwendung.

Nachteile

Behandlungsfeld dürfte etwas grösser sein.

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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22/10/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Produkt hält was es verspricht

Ich brauche das Produkt regelmässig und es funktioniert wunderbar. Ich konnte schon nach der zweiten Anwendung Verbesserungen feststellen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten

  2. Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.