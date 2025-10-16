Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Alle Serien
Lumea IPL 8000 Series IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ
Support
BRI948
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Data Act Document
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Alle (18)
Kann ich Philips Lumea verwenden, wenn ich schwanger bin/stille?
Wie unterscheiden sich die Philips Lumea-Aufsätze?
Hat die Verwendung von Philips Lumea Nebenwirkungen?
Wie bereite ich mich auf eine Behandlung mit Philips Lumea vor?
Erhalte ich bessere Ergebnisse, wenn ich Philips Lumea häufiger verwende?
Lumea IPLNetzadapter
Lumea IPLReinigungstuch
Ich verspüre ein unangenehmes Hautgefühl oder Schmerzen bei Verwendung meines Philips Lumea.
Mein Philips Lumea gibt keine Lichtimpulse ab.
Ich bin mit den Ergebnissen des Philips Lumea unzufrieden.
Philips Lumea erzeugt bei der Behandlung einen Brandgeruch
Die Anzeigen an meinem Philips Lumea blinken.
Der Akku meines Philips Lumea wird sehr schnell leer.
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter