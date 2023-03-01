Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Mit SenseIQ Technologie
Achseln, Bikinizone, Körper, Gesicht
Mit SmartSkin Sensor
Mit Kabel und kabellos verwendbar
IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwuchsmenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.
Unabhängige Studien belegen bis zu 92 % weniger Haare nach 3 Behandlungen.** Führen Sie die ersten vier Behandlungen alle zwei Wochen und die nächsten acht Behandlungen alle vier Wochen durch. Nach zwölf Behandlungen können Sie bis zu sechs Monate haarfreie, glatte Haut genießen.*
Philips Lumea Prestige eignet sich für eine Vielzahl von Haar- und Hauttypen. Es funktioniert bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar und bei einer Hauttönung von hellweiß bis dunkelbraun. IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton. Daher kann Lumea (wie bei anderen IPL-basierten Behandlungen) nicht zur Behandlung von weißem, grauem, hellblondem oder rotem Haar sowie von sehr dunkler Haut verwendet werden.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2814
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Nulli
01/03/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Glatte Haut
Ich habe weniger Haare zum rasieren. Dadurch auch weniger Hautreizungen.
Vorteile
Weniger Haare, weniger rasieren
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Cooky66
19/12/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist einfach in der Handhabung
Besonders gefällt mir das Ergebnis dieses Produktes, bei regelmässiger Benutzung ist der Erfolg deutlich sichtbar. Die Haare wachsen kaum noch nach. Vorallem unter den Armen hat es besonders gut angesprochen.
Vorteile
Effektiven Erfolg bei regelmässiger Anwendung.
Nachteile
Behandlungsfeld dürfte etwas grösser sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Zebra1809
22/10/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt hält was es verspricht
Ich brauche das Produkt regelmässig und es funktioniert wunderbar. Ich konnte schon nach der zweiten Anwendung Verbesserungen feststellen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Durchschnittliche Haarreduzierung nach 12 Behandlungen: 78 % weniger Haare an den Beinen, 64 % in der Bikinizone, 65 % in den Achselhöhlen.
Gemessen an den Beinen nach 3 Behandlungen: 27 von 55 Frauen erreichen 92 % oder höhere Ergebnisse.
Bei Einhaltung des Behandlungsplans
Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 56 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt
Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren
Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.