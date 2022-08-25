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Arrêté
Avec technologie SenseIQ
Aisselles, maillot, corps, visage
Avec capteur SmartSkin
Fonctionne sans fil et sur secteur
IPL est l’abréviation de Intense Pulsed Light, ou lumière pulsée. Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil pour endormir le follicule, ce qui réduit progressivement votre pilosité. Des séances régulières laissent votre peau parfaitement nette et lisse. Cette technologie de prévention de la repousse des poils est une solution sûre et douce, même sur les zones sensibles. Philips Lumea a fait l’objet de tests cliniques et a été développé en collaboration avec des dermatologues, pour une solution simple et efficace à domicile.
Des études objectives ont mis en évidence jusqu’à 92 % de réduction de la pilosité après trois séances**. Effectuez les quatre premières séances toutes les deux semaines, et les huit séances suivantes toutes les quatre semaines. Au bout de 12 séances, vous pourrez bénéficier de six mois de peau douce*.
L’épilateur Philips Lumea Prestige est efficace sur de nombreux types de peau et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teintes de peau allant de très blanc à marron foncé. La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. C’est pour cette raison que les appareils Lumea (comme les autres épilateurs à lumière pulsée) ne peuvent pas être utilisés sur les poils blancs, gris, blond clair ou roux, et ne sont pas adaptés aux peaux très foncées.
Récompenses
4.2
sur 6
2814
Avis
87%
recommandent ce produit
J’adore lumea prestige
25/08/2022
Suisse
Excellent
Je l’ai utilisé pendant presque 2 ans puis avec la grossesse j’ai arrêté mtn mon enfant va faire 1 année et je l’ai tjs pas utilisé mais mes poils poussent presque pas c’est juste génial merci lumea prestige!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI956/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI956/00 Épilateur à lumière pulsée
_Elise_
21/06/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Surprise en bien!
J’étais prudente dans mes attentes par rapport aux résultats (j’ai la peau mate), et après 3 séances je suis étonnée en bien : les poils au niveau du maillot et aisselles ont disparu à 90% et je dirais 60% sur les demi-jambes. L’appareil est facile à utiliser (sauf pour le sillon), par contre c’est un peu plus long que les durées mentionnées sur le site (l’appareil met un peu de temps à être prêt entre chaque flash, même sur secteur). Je me réjouis de faire les séances suivantes, et de voir tous les poils disparaître! Dans l’ensemble je suis très contente de cet appareil et je le recommande.
Avantages
Efficacité, prix (en comparaison d’une séance chez un professionnel), facilité d’utilisation
Contre
Difficulté à flasher certaines zones (sillon par ex.)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Raphaellei
06/04/2019
Suisse
FANTASTIQUE
Je suis pas du genre à écrire un avis mais je me devais de le faire! Je suis d’origine espagnole, bien brune, peau pâle et depuis mes 12 ans je dois me raser/épiler. Je suis un yéti ! Rasage tout les jours, épilation ne tient pas plus de 3 jours, même sur les bras je dois raser/épiler !!! Un enfer ! J’ai 32 ans maintenant et le poil a toujours était une malediction... J’ai acheté Lumea il y’a maintenant 1 mois, j’ai fais mon deuxième traitement Il y a 4 jours et déjà je respire !!!! J’ai pas eu besoin de raser !!! C’est un miracle !!! Bien sûr il y a une petite repousse sur les jambes mais rien d’epouvantable, les bras sont toujours impeccables... la quantité de poils a nettement diminué déjà et il repousse bien moins vite !! Au rythme où ça va à 4 traitements je serais enfin LIBRE ! Je recommande à toute celle qui ont une forte pilosité qui pourrie la vie ! Honnêtement, meilleur achat au monde !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI956/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI956/00 Épilateur à lumière pulsée
Réduction médiane de la pilosité au bout de 12 séances : 78 % sur les jambes, 64 % sur le maillot, 65 % sur les aisselles
Mesuré sur les jambes, au bout de 3 traitements, résultats de 92 % ou plus observés sur 27 femmes sur 55
* En suivant le calendrier du programme
* * Étude menée aux Pays-Bas et en Autriche ; 56 femmes ; au bout de 3 séances sur les aisselles, le maillot, les jambes ; au bout de 2 séances sur le visage
* * * La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale Philips de 2 ans