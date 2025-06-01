Der flexible Kopf gleitet nahtlos entlang Ihrer Kurven.

Unser erster Philips Lady Shaver mit flexiblem Scherkopf ist speziell auf die Konturen Ihres Körpers abgestimmt.*** Der flexible Kopf gleitet nahtlos entlang Ihrer Kurven für eine gründliche, präzise Rasur. Schwer erreichbare Stellen? Kein Problem. Er bewegt sich mit den Konturen Ihres Körpers und dank LED-Licht erwischen Sie jedes Haar. Personalisieren Sie Ihre Rasur mit den zwei Geschwindigkeitsstufen für mehr Kontrolle über die Geschwindigkeit und Intensität Ihrer Haarentfernung.