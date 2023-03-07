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Nass oder trocken verwendbar
Für Beine, Körper und Bikinizone
+ 4 Zubehörteile
Laufzeit von bis zu 80 Min.
3-Klingen-System für eine sanfte, gründliche Rasur – verhindert Schnittverletzungen. Besteht aus zweiseitigen Trimmerspitzen, die das gesamte Haar vortrimmen. Die Scherfolie mit rautenförmigen Öffnungen wurde entwickelt, um vorgetrimmtes Haar in einem Durchgang zu rasieren.
Schluss mit Rasurbrand und Hautrötungen – 80 % der Frauen verspürten nach der Anwendung eine glatte Haut ohne Reizungen.** Dermatologisch getestet an empfindlicher Haut.
Passt sich nahtlos an Ihre Routine an – egal, ob unter der Dusche oder unterwegs. Sie haben die Wahl zwischen Nass- und Trockenrasur.
4.4
von 5
866
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Afghan hound
07/03/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Handy und gut
Klein, hat den trimmer, die teile sind abnebarg-hygieneich gut
Vorteile
Klein, hat den trimmer, die teile sind abnebarg-hygieneich gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur verfasst
Queen P
05/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach zu bedienen
Handlich, flexibel, Gesichtsenthaarung extra, einfach super
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
Date of Use 2026-06-03
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
Date of Use 2026-06-03
Andreas D.
21/02/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Angenehm, schnell und hautschonend
Ich bin mit dem Philips Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 sehr zufrieden. Der Rasierer kommt mit meiner besonders empfindlichen Haut super gut zurecht - die Ergebnisse können sich sehen lassen. Egal ob er zur Nass- oder Trockenrasur verwendet wird, er arbeitet stets Gründlich. Ich kann diesen Rasierer sehr empfehlen wenn Wert auf eine angenehme, schnelle und hautschonende Rasur gelegt wird.
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
76,2 % stimmen zu, HPT Niederlande, n=42, 2025.
im Vergleich mit dem aktuellen Lady Shaver, HUT Deutschland N = 49, 2021.
mit 2 Jahren Garantie.