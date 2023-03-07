Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Federnde Scherfolie
Ladung in 10 Stunden
7 Zubehörteile zusätzlich
Der Philips Lady Shaver der Serie 6000 wurde für eine sanfte und angenehme Rasur verschiedener Körperbereiche entwickelt.* 80% der Kundinnen bestätigen, dass es nicht zu Rasurbrand und Rötungen kommt.** Für glatte Haut ohne Hautirritationen
Abgerundete Trimmaufsätze vor und Hinter der Scherfolie lassen den Rasierer sanft über Ihre Haut gleiten. 78% der Kundinnen bestätigen, dass die abgerundeten Trimmaufsätze Kratzer vermeiden.***
Die federnde Scherfolie gleitet natürlich über Ihre Kurven und Konturen und sorgt stets für einen engen Hautkontakt für eine noch gründlichere Rasur.
4.4
von 5
866
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Afghan hound
07/03/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Handy und gut
Klein, hat den trimmer, die teile sind abnebarg-hygieneich gut
Vorteile
Klein, hat den trimmer, die teile sind abnebarg-hygieneich gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur verfasst
Queen P
05/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach zu bedienen
Handlich, flexibel, Gesichtsenthaarung extra, einfach super
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
Date of Use 2026-06-03
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
Date of Use 2026-06-03
Andreas D.
21/02/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Angenehm, schnell und hautschonend
Ich bin mit dem Philips Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 sehr zufrieden. Der Rasierer kommt mit meiner besonders empfindlichen Haut super gut zurecht - die Ergebnisse können sich sehen lassen. Egal ob er zur Nass- oder Trockenrasur verwendet wird, er arbeitet stets Gründlich. Ich kann diesen Rasierer sehr empfehlen wenn Wert auf eine angenehme, schnelle und hautschonende Rasur gelegt wird.
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
74%, HUT Deutschland N = 49, 2021
HUT Deutschland N = 49, 2021
Im Vergleich mit dem aktuellen Damenrasierer, HUT Deutschland N = 49, 2021