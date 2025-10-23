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  • Schnelles und präzises Trimmen für einfaches Styling
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Eingestellt

Beardtrimmer series 3000Bartschneider

BT3222/14

4.4
| (606) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles und präzises Trimmen für einfaches Styling
Dieser Bartschneider mit innovativem Lift & Trim-System erfasst mehr flach liegende Haare für ein gleichmäßiges Ergebnis beim Trimmen. So erzielen Sie genau den Look, den Sie gerne möchten – ob Dreitagebart, kurzer oder langer Bart.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Selbstschärfende Titaniumklingen

Schnelles und präzises Trimmen für einfaches Styling

  • 0,5-mm-Präzisionseinstellungen

  • Titaniumbeschichtete Klingen

  • 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Lift & Trim-System

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Der Philips Bartschneider mit unserem neuen Lift & Trim-System ist perfekt für einen Dreitagebart: ein Kamm hebt die Haare an und führt sie anschließend zu den Klingen. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Trimmergebnis.

Besonders scharfe Klingen für ein besonders scharfes Ergebnis

Besonders scharfe Klingen für ein besonders scharfes Ergebnis

Die selbstschärfenden, titanbeschichteten Edelstahlklingen sind so scharf und effizient wie am ersten Tag und sorgen bei jedem Einsatz für einen sicheren Schnitt.

Längere Akkulaufzeit

Längere Akkulaufzeit

Dieser Bartschneider nutzt die DuraPower-Technologie, um die Reibung an den Klingen zu verringern, den Motor zu schonen und die Akkulaufzeit um das Vierfache zu verlängern.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

606

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

23/10/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gefällt mir und ist gut

Bin sehr zufrieden obwohl ich nur einen Schnurbart habe. keinen Kinnbart.

Vorteile

handlich gut zu gebrauchen

Nachteile

noch keine erlebt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 3000 Series BT3665/15 Bartpflege mit Metallklingen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 3000 Series BT3665/15 Bartpflege mit Metallklingen verfasst

17/02/2024

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Mein Mann ist von diesem Trimmer begeistert.

[Employee of philipsglobal] Mein Mann ist von diesem Trimmer begeistert. Er ist sehr zufrieden mit ihm. Er ist einfach zu bedienen und nach dem Gebrauch leicht zu reinigen. Ihm gefällt, dass der Trimmer universell einsetzbar ist und keine Aufsätze benötigt. Auch das Design ist toll.

Vorteile

Vielseitigkeit des Trimmers

Nachteile

Nicht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Bartschneider verfasst

15/11/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Handlich, leicht und funktionell...

Ich war auf der Suche nach einem Gerät, was nicht nur preislich sondern auch funktionell meinen Erwartungen entspricht. Das Gerät sollte nicht "billig" verarbeitet sein und im täglichen Umgang leicht und praktisch zu handhaben sein. Mein Fazit nach längerer Benutzung: Das Gerät ist leicht, die ist Handhabung einfach. Der Akku hält was er verspricht. Die Klingen sind scharf. Ich bin sehr zufrieden und kann den Philips Beardtrimmer series 3000 Bartschneider uneingeschränkt weiterempfehlen.

Vorteile

Guter Akku, gute Verarbeitung, leicht zu handhaben

Nachteile

bisher keine gefunden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst

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