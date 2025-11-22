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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Précision de coupe de 0,5 mm
Lames avec revêtement en titane
Autonomie de 60 min après 1 h de charge
Système Lift & Trim
Idéale pour la repousse, la tondeuse à barbe de Philips est dotée de notre nouveau système Lift & Trim : un peigne soulève et guide les poils au niveau des lames pour obtenir une coupe uniforme.
Conçues pour rester aussi affûtées et efficaces qu’au premier jour, les lames en acier autoaffûtées avec revêtement en titane offrent une tonte sécuritaire à chaque utilisation.
Cette tondeuse à barbe utilise la technologie DuraPower pour réduire la friction sur les lames, préserver le moteur et faire fonctionner votre pile quatre fois plus longtemps.
4.4
sur 6
606
Avis
92%
recommandent ce produit
Micka el
22/11/2025
France
Acheteur vérifié
Bonne tondeuse à barbe
Bonne tondeuse électrique pour la barbe facile d’utilisation et maniable. Je l’utilise depuis déjà quelques mois et je n’ai rien trouvé à redire. Elle coupe bien et est facile à nettoyer. Je recommande ce produit.
Avantages
Facile d’utilisation et une bonne précision
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe
Kiki 01
16/02/2024
France
Acheteur vérifié
Tondeuse légère et maniable
Tondeuse précise , plusieurs niveaux de coupe (10), Prix intéressant
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
ZERRAZ
06/02/2023
France
Acheteur vérifié
Tondeuse parfaite
Très belle tondeuse avec de belle finition. parfaite pour une tonte sur mesure de votre barbe ou bouc/ je ne peux que la recommander.
Avantages
tondeuse simple a utiliser
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe