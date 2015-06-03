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Eingestellt

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT50W/00

4.2
| (14) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Großer Sound in kompakter Form
Genießen Sie Ihr Leben mit Musik, die kabellos von einem kompakten, runden und handlichen Lautsprecher gestreamt wird. Wählen Sie aus den lebendigen Farben die passende für Ihren Style aus. Dank integriertem Akku können Sie die Musik überall hin und jederzeit mitnehmen.
Alle Vorteile anzeigen

Großer Sound in kompakter Form

  • Bluetooth®

  • wiederaufladbarer Akku

  • 2 W

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1.000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

14

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

03/06/2015

Suisse

Suisse

Guter bluetoothlautsprecher die nicht zu viel ausgeben wollen!

Schönes design,guter sound,relativ laut,lange akkulaufzeit (5-6h) und schnelles aufladen(ca.1-2h)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT50A wireless portable speaker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT50A wireless portable speaker verfasst

21/06/2018

België

België

Verifizierter Käufer

kleine gespierde

Mooi geluid. Handig overal heel discreet te plaatsen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT50G draadloze draagbare luidspreker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT50G draadloze draagbare luidspreker verfasst

15/02/2018

España

España

Alta calidad.

Me encantó el producto. Precio accesible por excelente fidelidad y calidad en el sonido. Lo recomiendo ampliamente

Diese Bewertung wurde für BT50L Parlante portátil inalámbrico verfasst

Diese Bewertung wurde für BT50L Parlante portátil inalámbrico verfasst

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