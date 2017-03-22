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Arrêté

Enceinte portable sans fil

BT50W/00

4.2
| (14) Avis | 90% recommandent ce produit
Taille mini, son maxi
Compacte et facile à transporter, votre enceinte diffuse votre musique sans fil grâce à la technologie Bluetooth®. Choisissez la couleur qui correspond à votre style et profitez de votre musique n'importe quand et n'importe où grâce à la batterie intégrée.
Voir tous les avantages

Taille mini, son maxi

  • Bluetooth®

  • Batterie rechargeable

  • 2 W

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.2

sur 6

14

Avis

90%

recommandent ce produit

3
2

22/03/2017

France

France

bon produit

j'ai deux enceintes de ce type ... une blanche une noire. super autonomie facile a connecter

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT50B Enceinte portable sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT50B Enceinte portable sans fil

27/01/2017

France

France

Acheteur vérifié

pratique pour voyager, volume , juste ce qu'il faut...

je l'utilise avec mon Ipad, partout où je vais mpn ipad ne bouge pas, et je me balade à chaque endroit avec mon haut parleur , super

Cet avis a été rédigé pour BT50B Enceinte portable sans fil

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21/06/2018

België

België

Acheteur vérifié

kleine gespierde

Mooi geluid. Handig overal heel discreet te plaatsen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT50G draadloze draagbare luidspreker

Oui, je recommande ce produit

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