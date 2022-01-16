Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
0,2 mm präzise Schritte
Metallklingen
70 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Integrierter HairLift-Kamm
Das dynamische Haarführungssystem hebt mithilfe des integrierten Kammaufsatzes die Haare für gleichmäßige Ergebnisse beim Trimmen auf Höhe der Klingen an und ermöglicht Ihnen genau den Dreitagebart, kurzen oder langen Bart, den Sie sich wünschen.
Trimmen Sie Ihren Dreitagebart in einem schnellen Zug, während Sie gleichzeitig Ihre Haut schonen. Unser neuer integrierter HairLift-Kamm zum Aufrichten der Haare hebt die Haare an und führt sie auf Klingenhöhe für müheloses, gleichmäßiges Trimmen.
Dieser Bartschneider verfügt über doppelt geschärfte Klingen aus Metall, mit denen Sie für schnelleres Trimmen mehr Haare mit einem Zug schneiden.
Auszeichnungen
4.4
von 5
1012
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Swissi
16/01/2022
Suisse
Top Produkt
Ein sehr guter Beardtrimmer/Bardschneider für wenig Geld. Ich kann es nur weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
26/10/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gutes und preiswertes Produkt
Liegt gut in der Hand. Schneidet präzise. Einstellung der Schnittlänge ist sehr einfach. Die Schnittlänge verstellt sich beim Arbeiten nicht von selbst wie bei anderen Produkten, Die Haare am Hinterkopf selbst schneiden ist allerdings immer noch schwierig!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst
Izz1
10/09/2020
Suisse
Teil der Aktion
Erstklassiger Rasierer
Ich habe den Rasierer in Rahmen eines Produkttestung bekommen. Der Rasierer tut was er soll. Die Reinigung ist sehr einfach. Einfach unter Wasser halten. Der Akku hält sehr lange und die Aufladung geht auch wirklich schnell. Die Größe lässt sich auch sehr leicht einstellen. Es sind zwei verschiedene Aufsätze dabei. Damit kann man spielend die richtige Größe einstellen. Perfekt für 3-Tage-Bärte und länger. Da ich viel auf Reisen bin, ist der Rasierer der perfekte Begleiter. Da er leicht und handlich ist. Für mich eine ganz klare Kaufempfehlung.
Vorteile
Handlich. Leichtes Handling. Starker Akku.
Nachteile
Gibt es keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger