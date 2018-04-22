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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pas de 0,2 mm
Lames 100 % métal
70 min d'autonomie pour 1 h de charge
Guide de coupe dynamique
Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.
Coupez votre barbe en un simple passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.
Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.
Récompenses
4.4
sur 6
1012
Avis
92%
recommandent ce produit
koala54
22/04/2018
Suisse
Très bon achat
efficace et simple d'utilisation bonne prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5202/80 Tondeuse barbe de 3 jours
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5202/80 Tondeuse barbe de 3 jours
Johnjohn_
18/01/2026
France
N'arrache pas les poils
Tout simplement le meilleur rapport qualité prix. La tondeuse n'arrache pas les poils de barbe, contrairement a d'autres marques.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe
Mansau
18/12/2023
France
Très bon produit
Très bon produit, très bonne autonomie, coupe nette, simple et rapide. Pour une barbe longue je ne sais pas mais pour un rasage deux fois par semaine pour barbe courte il est top…
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Par rapport aux précédents modèles Philips