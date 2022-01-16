Vorab: Ich habe das Gerät im Rahmen eines Produkttestes erhalten. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf meine Bewertung und Philips prüft respektive beeinflusst meine Bewertung nicht. Ich nutze das Gerät alle paar Tage um meinen Bart in Form zu halten. Besonders aufgefallen ist mir beim ersten Öffnen der Verpackung, kein Plastik verwendet wurde (nur Karton). Der Trimmer liegt gut in der Hand und ergänzt mit seinen zwei stabilen Aufsätzen und der beinahe stufenlosen Einstellung der Schnittbreite ideal mein Bartpflege Portfolio. Für die feinen, filigranen Konturen, besonders rund um die Lippen, ist er jedoch weniger geeignet, da verwende ich den OneBlade (ebenfalls von Philips). Ebenfalls ein wichtiger Punkt für mich ist, dass sich die Schnittbreite nicht druckabhängig ändert, wie dies zum Teil bei anderen Trimmern passiert. Ich muss mit dem Gerät deutlich weniger über die gleiche Stelle fahren um ein gleichmässiges Ergebnis zu erhalten, als dies bei anderen Geräten der Fall ist (Vermutlich liegt dies an diesem "Lift & Trim System". Das Gerät hat mich so begeistert, dass ich damit auch eine perfekte Rasiererfrisur ohne Stufen bei mir selbst gemacht habe. Ein Kollege, der Coiffeur ist hat mir bestätigt, dass alles wunderbar ausschaut. Ich kann den Trimmer vorbehaltslos weiterempfehlen.