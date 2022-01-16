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  • Fortschrittliche Präzision
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Eingestellt

Beardtrimmer series 5000Bartschneider

BT5522/15

4.4
| (1012) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Fortschrittliche Präzision
Der Philips Barttrimmer 5500 ist ein hochwertiger Barttrimmer, der auch Haare schneidet. Entwickelt für einen gleichmäßigen Schnitt aus jedem Winkel und mit 40 einstellbaren Längen. DualCut Stahlklingen und 120 Minuten Laufzeit mit Lithium-Ionen-Akku.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Ultimative Kontrolle für Bart und Haar

Fortschrittliche Präzision

  • 0,2 mm präzise Schritte

  • Selbstschärfende Metallklingen

  • 120 Min. Akkulaufzeit/1 Std. Ladezeit

  • Lift & Trim PRO-System

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Stoppeln haben keine Chance. Das Lift&Trim Pro-System erfasst alle eng anliegenden Haare und hebt sie für einen präzisen Schnitt in Richtung der Klingen an – und ist gleichzeitig auch für lange Bärte ein idealer Trimmer.

Selbstschärfende Klingen für wartungsfreien Einsatz

Selbstschärfende Klingen für wartungsfreien Einsatz

Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.

Anpassung an verschiedene Längeneinstellungen

Erhalten Sie genau die Länge, die sie wollen. Drehen Sie einfach das Präzisionsrad auf eine von 40 Längeneinstellungen zwischen 0,4–10 mm in Schritten von 0,2 mm.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.4

von 5

1012

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

16/01/2022

Suisse

Suisse

Top Produkt

Ein sehr guter Beardtrimmer/Bardschneider für wenig Geld. Ich kann es nur weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst

26/10/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gutes und preiswertes Produkt

Liegt gut in der Hand. Schneidet präzise. Einstellung der Schnittlänge ist sehr einfach. Die Schnittlänge verstellt sich beim Arbeiten nicht von selbst wie bei anderen Produkten, Die Haare am Hinterkopf selbst schneiden ist allerdings immer noch schwierig!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst

10/09/2020

Suisse

Suisse

Erstklassiger Rasierer

Ich habe den Rasierer in Rahmen eines Produkttestung bekommen. Der Rasierer tut was er soll. Die Reinigung ist sehr einfach. Einfach unter Wasser halten. Der Akku hält sehr lange und die Aufladung geht auch wirklich schnell. Die Größe lässt sich auch sehr leicht einstellen. Es sind zwei verschiedene Aufsätze dabei. Damit kann man spielend die richtige Größe einstellen. Perfekt für 3-Tage-Bärte und länger. Da ich viel auf Reisen bin, ist der Rasierer der perfekte Begleiter. Da er leicht und handlich ist. Für mich eine ganz klare Kaufempfehlung.

Vorteile

Handlich. Leichtes Handling. Starker Akku.

Nachteile

Gibt es keine

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Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst

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Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger