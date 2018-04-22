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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pas de 0,2 mm
Lames auto-affûtées en métal
120 min d'autonomie pour 1 h de charge
Guide de coupe PRO dynamique
Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.
Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.
Coupez à la hauteur exacte que vous souhaitez obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de précision sur l'une des 40 hauteurs de coupe comprises entre 0,4 et 10 mm et séparées par des pas de 0,2 mm.
4.4
sur 6
1012
Avis
92%
recommandent ce produit
koala54
22/04/2018
Suisse
Très bon achat
efficace et simple d'utilisation bonne prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5202/80 Tondeuse barbe de 3 jours
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5202/80 Tondeuse barbe de 3 jours
Johnjohn_
18/01/2026
France
N'arrache pas les poils
Tout simplement le meilleur rapport qualité prix. La tondeuse n'arrache pas les poils de barbe, contrairement a d'autres marques.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe
Mansau
18/12/2023
France
Très bon produit
Très bon produit, très bonne autonomie, coupe nette, simple et rapide. Pour une barbe longue je ne sais pas mais pour un rasage deux fois par semaine pour barbe courte il est top…
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Par rapport aux précédents modèles Philips