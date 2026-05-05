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  • Maximale Präzision, minimaler Aufwand
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Beard Trimmer 5000 SeriesBartstyling mit Haarauffangschale

BT5775/15

4.3
| (168) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Maximale Präzision, minimaler Aufwand
Mühelos absolute Präzision. Mit selbstschärfenden Metallklingen und einer innovativen Haarauffangschale schärft und vereinfacht unser Trimmer Ihr Bartpflegeerlebnis. Darüber hinaus steigert die BeardSense Technologie die Leistung genau dann, wenn Sie sie brauchen.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Für einen präzisen Bart und eine saubere Anwendung

Maximale Präzision, minimaler Aufwand

  • Metallklingen

  • Präzise 0,2-mm-Schritte

  • BeardSense Technologie

  • Haarauffangschale

  • Bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit

Maximale Präzision und langanhaltende Leistung

Maximale Präzision und langanhaltende Leistung

Selbstschärfende Metallklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie am ersten Tag, ohne dass Klingenöl erforderlich ist. Die nicht korrosiven Klingen sind ebenfalls leicht zu reinigen.

Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen

Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen

Das Präzisionsrad des Trimmers verfügt über 40 Längeneinstellungen in 0,2-mm-Schritten, damit Sie Ihren Bart so präzise gestalten können, wie Sie es benötigen.

Entwickelt, um Haare beim Trimmen zu erfassen

Entwickelt, um Haare beim Trimmen zu erfassen

Unsere innovative Haarsammelvorrichtung fängt bis zu 80 % der getrimmten Haare* auf und sorgt so für weniger Aufwand beim Trimmen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.3

von 5

168

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

05/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr guter Barttrimmer

Ich nutze den Barttrimmer für meinen Dreitagebart. Die Leistung des Gerätes ist sehr gut. Das Gerät lässt sich leicht reinigen

Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale verfasst

Date of Use 2026-05-04

Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale verfasst

Date of Use 2026-05-04

17/01/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top Produkt

Prezise und zuverlessig. Top Qualitat. Segr empfehlswert

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 5000 Series BT5785/30 Bartstyling mit Haarauffangschale verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 5000 Series BT5785/30 Bartstyling mit Haarauffangschale verfasst

14/01/2026

Deutschland

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Philips Beard Trimmer 5000 Series

Ich durfte aufgrund eines Produkttests den Beard Trimmer testen. Ich habe den Philips Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 über mehrere Wochen regelmäßig genutzt und bin insgesamt sehr zufrieden. Der Trimmer wirkt hochwertig, liegt gut in der Hand und schneidet den Bart gleichmäßig und sauber, auch bei dichterem Bartwuchs ohne Ziehen oder Ruckeln. Sehr positiv finde ich die BeardSense-Technologie, da sich die Leistung automatisch an die Bartdichte anpasst. Die vielen Längeneinstellungen ermöglichen ein präzises Styling. Der Haarauffangbehälter ist grundsätzlich praktisch, allerdings könnte die Auffangschale etwas größer sein, da sie sich bei längerem Bart relativ schnell füllt. Die Akkulaufzeit ist sehr gut und reicht für mehrere Anwendungen, zudem ist die Schnellladefunktion im Alltag äußerst hilfreich. Die Reinigung unter fließendem Wasser funktioniert unkompliziert. Lieferumfang: Philips Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Aufbewahrungsetui für Trimmer und Zubehör Ladekabel Haarauffangbehälter Kurzanleitung & Sicherheitshinweise Insgesamt überzeugt der Trimmer durch gute Leistung, einfache Handhabung und hochwertige Verarbeitung. Trotz kleiner Schwächen ist er für mich eine klare Empfehlung für die regelmäßige Bartpflege.

Vorteile

Präzises Styling möglich

Nachteile

Auffangbehälter zu klein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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