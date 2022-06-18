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Eingestellt
BT7500/15
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
0,5-mm-Präzisionseinstellungen
Selbstschärfende Metallklingen
75 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Leistungsstarkes Vakuumsystem
Das leistungsstarke Vakuumsystem des Philips Bartschneiders 7000 bietet 50 % mehr Leistung und verbesserten Luftstrom, um bis zu 95 % der abgeschnittenen Haare** zu erfassen und für sauberes Trimmen zu sorgen.
Stoppeln haben keine Chance. Das Lift&Trim Pro-System erfasst alle eng anliegenden Haare und hebt sie für einen präzisen Schnitt in Richtung der Klingen an – und ist gleichzeitig auch für lange Bärte ein idealer Trimmer.
Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.
3.7
von 5
507
Bewertungen
berni1
18/06/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Perfekter Rasierer
Liegt gut in der Hand, sauberer Schnitt, leise, lange Batteriedauer
Vorteile
-
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Wichtelmann
24/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bedarfsgerecht
Erfüllt die Anforderungen für eine saubere und genaue Bartpflege.
Nachteile
Etwas umständlicher Wechsel der Schneideköpfe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
3-Tage-Bart
11/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Gerät
Es liegt gut in der Hand, die Handhabung ist im Vergleich zu früheren Geräten deutlich besser; die Akkulaufzeit ist hervorragend, ebenfalls die Schnellladung; gut ist auch die Möglichkeit der kabelgebundenen Nutzung; das Vakuumsystem ist leistungsstark
Vorteile
siehe Bewertung
Nachteile
ohne die Gesamtnote zu ändern: die Kammer , in der die Barthaare gesammelt werden, lässt sich schlecht reinigen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger
In der Laborumgebung auf Haarmatten getestet