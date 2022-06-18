Vorab möchte ich erwähnen, dass ich das Produkt kostenlos im Rahmen eines Produkttest erhalten habe, Philips jedoch keinerlei Einfluss auf die Bewertung hat. Zwar gibt es wenig schönere Gefühle als sich nach der Rasur und anschließender Dusche durchs Gesicht zu fassen, aber der Weg dahin war für mich bislang immer eher unschön und nervig. Das ständige entfernen der Haare von Boden, Waschbecken und was sich sonst so in der Nähe der Stelle befand an der man sich rasierte war so lästig, dass meine Rasieroutine nur 2 Tage die Woche statt. Seitdem ich den Vakuum-Bartschneider zuhause habe hat sich dies geändert. Zunächst einmal ist das Gerät extrem gut verarbeitet worden = Sehr schickes und edles Design, ideales Gewicht, liegt perfekt in der Hand. Ich habe mich tatsächlich immer wieder darauf gefreut mich rasieren zu dürfen. Ebenfalls gut gefällt mir das System mit dem Drehregler. Der scheint nämlich so mit dem Aufsatzsystem verbunden zu sein, dass man den Regler auch einstellen kann ohne den Aufsatz bereits aufgesetzt zu haben, der Aufsatz rutscht beim aufsetzen dann nur bis zu der eingestellten Länge. So konnte ich mir sicher sein, dass ich nicht abrutsche und versehentlich die Länge verstelle. Nachdem ich überall die gleiche Länge rasiert habe, wechsle ich den Scherenkopf und nutze den Präzisionstrimmer für Wangen, Hals und überstehende Barthaare an der Oberlippe. Für Letzteres musste ich bislang immer einen extra Trimmer nutzen, da kein Rasierer einen Aufsatz hatte der hierfür geeignet war. Großer Pluspunkt. Kaum zu fassen, dass ich damit schon fertig war. Einmal den Kopf gewechselt und ich war durch. Für mich unfassbar, da meine Rasur sonst 15-25 Minuten beansprucht hat. Hauptsächlich durch das elendige wechseln von Scherenköpfen und das anschließende Saubermachen. Womit ich zur wohl wichtigsten Funktion des Produkts komme. Die Vakuum-Funktion des Geräts ist ein wahrer Lebensretter, denn sie sorgt dafür, dass kaum Haare im Waschbecken landen. Bis nach der ersten Nutzung war mir überhaupt nicht klar wie viele Haare eigentlich vom Gesicht rasiert werden. Zum Entleeren muss man auch kein Genie sein, sondern lediglich Aufsatz und Scherenkopf entfernen und in den Abfall ausleeren (ich habe gerne das Ende des Rasierers gegriffen, anschließend den Rasierer geöffnet und minimal leicht gegen eine Kante gestoßen, sodass die Haare so gut wie möglich rausgehen). Anschließend habe ich die Klingen unter fließendem Wasser gereinigt und damit war ich durch! Jede Rasur dauert für mich nun nur noch zwischen 5 und 10 Minuten, weshalb ich jetzt auch spontan sagen kann, dass ich mich jetzt gut und gerne doch noch rasieren möchte, bevor ich mich auf den Weg zu Freunden, oder zur Arbeit mache. Ich muss hinzufügen, dass zwar eine Akkulaufzeit von 100 Minuten für das Gerät angegeben ist und ein schöner, aber schlichter Ladeständer mitgeliefert wird, ich das Gerät bislang jedoch nur einmal laden musste. Die Akkulaufzeit ist grandios. Alles in Allem, kann ich den Philips Vakuum-Bartschneider wirklich jedem empfehlen, der sich vor der Rasur drückt, weil es ihm zu viel Arbeit bereitet, oder weil er keine Lust hat anschließend seine Haare mühselig entfernen zu müssen. Jeder der diesem Gerät eine Chance gibt wird merken was für ein Game-Changer es ist!