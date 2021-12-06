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Arrêté
BT7500/15
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pas de 0,5 mm
Lames auto-affûtées en métal
Jusqu'à 75 min d'auto. / 1 h de charge
Système d'aspiration haute performance
Le système d'aspiration haute performance de la tondeuse à barbe Philips 7000 bénéficie d'un flux d'air amélioré 50 % plus puissant* pour capturer jusqu'à 95 % des poils coupés** et vous éviter la corvée de nettoyage.
Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.
Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.
3.7
sur 6
507
Avis
jose $2
06/12/2021
France
Acheteur vérifié
Bon produit, de bonne qualité .
Efficace et fait bien ce pourquoi il a été fabriqué, les accessoires fournis sont pratiques.
Avantages
Autonomie, charge rapide, réservoir de récupération des poils, nombreux réglages, voyants lumineux de charge et décharge...
Contre
Housse de rangement pas très pratique et plutôt bas de gamme et nettoyage du fond du réservoir pas facile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Thblt
04/08/2020
France
Fait partie de la promotion
Fonctionnel et Innovante !
Après plusieurs utilisations je valide totalement cette tondeuse. Pour son travail de base qui elle remplie parfaitement l'objectif, coupe net rapide et précise. Le fait d'avoir le système d'aspiration est un petit plus non négligeable qui évite le nettoyage de la salle de bain à chaque utilisation !
Avantages
Système d'aspiration
Contre
Rien à signaler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Sanocli
31/07/2020
France
Fait partie de la promotion
Excellent produit
Après plusieurs essais avec d'autres marques, cette tondeuse à barbe est la plus agréable a utiliser. en effet, lors de mes différentes utilisations, la molette pour les différentes coupe, est vraiment un plus pour effectuer une tonte régulière et les différents accessoires permette de dessiner les contour de la barbe.
Avantages
l'aspiration des poils
Contre
le nettoyage du réservoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Par rapport aux précédents modèles Philips
Testé en laboratoire