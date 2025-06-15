Suchbegriffe
BT7670/15
Für einen präzisen Bart und eine saubere Anwendung
Bartstyling mit Haarauffangschale
Selbstschärfende Metallklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie am ersten Tag, ohne dass Klingenöl erforderlich ist. Die nicht korrosiven Klingen sind ebenfalls leicht zu reinigen.
Das Präzisionsrad des Trimmers verfügt über 40 Längeneinstellungen in 0,2-mm-Schritten, damit Sie Ihren Bart so präzise gestalten können, wie Sie es benötigen.
Unsere innovative Haarsammelvorrichtung fängt bis zu 80 % der getrimmten Haare* auf und sorgt so für weniger Aufwand beim Trimmen.
Mit der BeardSense Technologie scannt unser Trimmer die Bartdichte 125 x pro Sekunde, um die Leistung in dichteren Bereichen zu steigern, sodass Sie die richtige Leistung für ein optimales Ergebnis erhalten.
Die fortschrittlichen Lift & Trim-Kämme heben Haare in Richtung der Klinge an und erfassen Haare mit jedem Zug für ein effizientes und gleichmäßiges Trimmerlebnis.
Der hochwertige breite Trimmer aus Metall hilft Ihnen dabei, Ihren Bart für ein sauberes und gründliches Ergebnis zu stylen.
Der aufsteckbare Präzisionstrimmer mit seinem schmalen Design verleiht den Details mühelos zusätzliche Definition und sorgt für einen präzisen Look.
Die Kammaufsätze zum Haareausdünnen des Trimmers erzeugen Übergänge auf beiden Seiten Ihres Barts für ein perfektes Ergebnis.
Da der Trimmer zu 100 % abwaschbar ist, können Sie ihn einfach unter fließendem Wasser abspülen und so Ihre Pflege noch einfacher machen.
Unser ergonomischer Griff mit Rillen macht das Gerät einfach zu halten und zu bedienen, sodass Sie den Komfort und die Kontrolle haben, die Sie für einen perfekten Look benötigen.
Die Ladestation ermöglicht ein bequemes Aufladen und Aufbewahren Ihres Geräts, damit es jederzeit einsatzbereit ist.
Unser langlebiger Lithium-Akku bietet bis zu 120 Minuten Betriebszeit mit einer 5-minütigen Aufladeoption** für ein leistungsstarkes, kontinuierliches Trimmerlebnis.
Die Anzeige informiert Sie umfassend über den Akkustatus und darüber, ob der Akku vollständig aufgeladen ist. So sind Sie immer bereit für die nächste Pflege.
In der Reisetasche können Sie Ihr Gerät und alle benötigten Aufsätze an einem Ort aufbewahren, damit Ihre Pflege zu Hause oder unterwegs organisiert bleibt.
