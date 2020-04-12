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Eingestellt
BTM1360/12
Mehr Leistung für satte Klänge
Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth oder von MP3-CD und CD-R/RW auf dem Philips Mikrosystem wieder. Bassreflex-Lautsprecher und eine maximale Ausgangsleistung von 30 W sorgen für satte Bässe und raumfüllenden Klang.
Bluetooth®
USB-Anschluss zum Laden
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
3.1
von 5
15
Bewertungen
Erik11
12/04/2020
España
Muy buen diseño y muy bueno el sonido
Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%
Vorteile
El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad
Nachteile
En contra no tengo nada ya que es muy buen producto
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM1360 Microcadena verfasst
Datum der Verwendung 2018-04-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2018-04-12
josué
25/11/2017
España
Totalmente satisfecho
Teniendo claro para qué debe usarse, yo estoy muy contento con la compra. Se escucha genial, es fácil de manejar y configurar y la conexión bluetooth es una maravilla.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM1360 Microcadena verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Conflict24
16/09/2017
United Kingdom
Good value
Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while
Diese Bewertung wurde für BTM1360 Micro music system verfasst
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