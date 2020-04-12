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Eingestellt

Mini Stereoanlage

BTM1360/12

3.1

| (15) Bewertungen

Mehr Leistung für satte Klänge

Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth oder von MP3-CD und CD-R/RW auf dem Philips Mikrosystem wieder. Bassreflex-Lautsprecher und eine maximale Ausgangsleistung von 30 W sorgen für satte Bässe und raumfüllenden Klang.

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Mehr Leistung für satte Klänge

  • Bluetooth®

  • USB-Anschluss zum Laden

Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone

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Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.1

von 5

15

Bewertungen

12/04/2020

España

España

Muy buen diseño y muy bueno el sonido

Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%

Vorteile

El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad

Nachteile

En contra no tengo nada ya que es muy buen producto

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM1360 Microcadena verfasst

Datum der Verwendung 2018-04-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM1360 Microcadena verfasst

Datum der Verwendung 2018-04-12

25/11/2017

España

España

Totalmente satisfecho

Teniendo claro para qué debe usarse, yo estoy muy contento con la compra. Se escucha genial, es fácil de manejar y configurar y la conexión bluetooth es una maravilla.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM1360 Microcadena verfasst

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16/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good value

Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while

Diese Bewertung wurde für BTM1360 Micro music system verfasst

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