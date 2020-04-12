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Arrêté

Microchaîne

BTM1360/12

3.1

| (15) Avis

De la puissance pour votre musique

Diffusez la musique au format numérique enregistrée sur votre smartphone via Bluetooth®, ou écoutez vos CD MP3 et CD-R/RW grâce à cette microchaîne Philips. Les enceintes Bass Reflex et les 30 W de puissance maximale offrent des basses profondes et un son immersif.

Voir tous les avantages

De la puissance pour votre musique

  • Bluetooth®

  • Port USB pour charge

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

15

Avis

12/04/2020

España

España

Muy buen diseño y muy bueno el sonido

Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%

Avantages

El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad

Contre

En contra no tengo nada ya que es muy buen producto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM1360 Microcadena

Date d'utilisation 2018-04-12

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM1360 Microcadena

Date d'utilisation 2018-04-12

25/11/2017

España

España

Totalmente satisfecho

Teniendo claro para qué debe usarse, yo estoy muy contento con la compra. Se escucha genial, es fácil de manejar y configurar y la conexión bluetooth es una maravilla.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM1360 Microcadena

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM1360 Microcadena

16/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good value

Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while

Cet avis a été rédigé pour BTM1360 Micro music system

Cet avis a été rédigé pour BTM1360 Micro music system

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