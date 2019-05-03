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Mini-Stereoanlage

BTM1560/12

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Mehr Leistung für satte Klänge

Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth oder von MP3-CD und CD-R/RW auf dem Philips Mikrosystem wieder. Bassreflex-Lautsprecher und eine maximale Ausgangsleistung von 30 W sorgen für satte Bässe und raumfüllenden Klang.

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Mehr Leistung für satte Klänge

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

30 W RMS Gesamtausgangsleistung

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Für eine einfache, erneute Verbindung ist Bluetooth immer im Standby-Modus

Für eine einfache, erneute Verbindung ist Bluetooth immer im Standby-Modus

Nachdem Ihr Smart-Gerät angeschlossen wurde, kann das Philips Musiksystem mithilfe der Bluetooth-Funktion Ihres Smart-Geräts aus dem Standby-Modus eingeschaltet werden. Dadurch wird ebenfalls die Bluetooth-Quelle aktiviert, sodass Sie jederzeit schnell und einfach Musik streamen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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03/05/2019

Nederland

Nederland

Waar voor je geld

Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM1560 Micromuzieksysteem verfasst

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Diese Bewertung wurde für BTM1560 Micromuzieksysteem verfasst

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