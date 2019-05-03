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Arrêté
De la puissance pour votre musique
Diffusez la musique au format numérique enregistrée sur votre smartphone via Bluetooth®, ou écoutez vos CD MP3 et CD-R/RW grâce à cette microchaîne Philips. Les enceintes Bass Reflex et les 30 W de puissance maximale offrent des basses profondes et un son immersif.
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, FM
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
Après une connexion initiale, la fonction Bluetooth® de votre smartphone permet de sortir votre chaîne Philips du mode veille. La source Bluetooth® est également activée, pour une diffusion en streaming facile et rapide de la musique, à tout moment.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
LEbon
03/05/2019
Nederland
Waar voor je geld
Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BTM1560 Micromuzieksysteem
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