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Arrêté

Microchaîne

BTM1560/12

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

De la puissance pour votre musique

Diffusez la musique au format numérique enregistrée sur votre smartphone via Bluetooth®, ou écoutez vos CD MP3 et CD-R/RW grâce à cette microchaîne Philips. Les enceintes Bass Reflex et les 30 W de puissance maximale offrent des basses profondes et un son immersif.

Voir tous les avantages

De la puissance pour votre musique

  • Bluetooth®

  • CD, CD-MP3, USB, FM

Puissance de sortie maximale de 30 W RMS

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Mode veille Bluetooth® permanent pour faciliter la reconnexion

Mode veille Bluetooth® permanent pour faciliter la reconnexion

Après une connexion initiale, la fonction Bluetooth® de votre smartphone permet de sortir votre chaîne Philips du mode veille. La source Bluetooth® est également activée, pour une diffusion en streaming facile et rapide de la musique, à tout moment.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

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03/05/2019

Nederland

Nederland

Waar voor je geld

Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM1560 Micromuzieksysteem

Oui, je recommande ce produit

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