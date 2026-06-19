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Eingestellt
BTM2325/12
Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik
Geben Sie Musik über Ihr Smartphone wieder, übertragen Sie Ihre Musikbibliothek über Bluetooth, und geben Sie MP3-CDs auf diesem kompakten, All-in-one-Musiksystem von Philips wieder. Laden Sie all Ihre Smart-Geräte, von Smartphones bis Tablets, über den integrierten USB-Ladeanschluss auf.
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, UKW
USB-Anschluss zum Laden
Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
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