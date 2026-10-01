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Arrêté

Microchaîne

BTM2325/12

Relaxez-vous en musique

Écoutez les titres de votre smartphone, diffusez votre bibliothèque musicale via Bluetooth® et écoutez vos CD et MP3 sur ce système audio Philips compact et tout-en-un. Chargez tous vos appareils intelligents (smartphones, tablettes, etc.) grâce au port USB intégré.

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L'obsession du son

Relaxez-vous en musique

  • Bluetooth®

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Port USB pour charge

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Puissance de sortie maximale 15 W

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

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