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Eingestellt
BTM5120B/12
Entspannen Sie mit großartiger Musik
Die Philips Mini Stereoanlage unterstützt Bluetooth®-Streaming von mehreren Geräten, MP3-Wiedergabe über USB Direct sowie Audio-Eingang für andere Systeme. Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren-Upscaling sorgen für noch mehr Bass bei Ihrem Home Entertainment-Erlebnis.
100 W
Bluetooth®
mit MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, UKW
Kabellose Bluetooth®-Tonübertragung nimmt in der Welt der Soundsysteme immer mehr zu, aber bei den meisten Bluetooth®-kompatiblen Systemen kann man nur ein Gerät gleichzeiitg verbinden. Mit der Kopplung mehrerer Geräte können Sie bis zu drei Geräte koppeln und blitzschnell zwischen ihnen wechseln.
Eine Kammer hinter dem Lautsprechertreiber, die Luft durch die eingebauten akustisch abgestimmten Öffnungen leitet, garantiert noch kräftigeren und realistischeren Sound.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
3.5
von 5
2
Bewertungen
Plattein
25/01/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Ein brauchbares Gerät
Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM5120B Mini Stereoanlage verfasst
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Fanch56780
06/09/2016
France
beau design
beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?
Diese Bewertung wurde für BTM5120B Microchaîne verfasst
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