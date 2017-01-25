ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Image principale

Arrêté

Microchaîne

BTM5120B/12

3.5

| (2) Avis

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

La microchaîne Philips permet une diffusion en direct via Bluetooth® du contenu de plusieurs appareils ainsi qu'une lecture de MP3 via USB Direct. Elle est aussi dotée d'une entrée audio pour connecter d'autres systèmes.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • avec MULTIPAIR

  • CD, CD-MP3, USB Direct, FM

Diffusion de musique via Bluetooth® grâce à l'appairage de plusieurs appareils

Diffusion de musique via Bluetooth® grâce à l'appairage de plusieurs appareils

La transmission du son sans fil via Bluetooth® est de plus en plus courante dans le monde de l'audio, mais la plupart des systèmes compatibles Bluetooth® autorisent la connexion d'un seul appareil à la fois. L'appairage de plusieurs appareils vous permet de connecter jusqu'à trois appareils et de basculer entre eux de manière instantanée.

Les enceintes Bass Reflex produisent des basses profondes et puissantes

La chambre acoustique située à l'arrière du circuit d'attaque et qui dirige l'air vers les évents acoustiques de l'enceinte donne aux basses un son plus réaliste et puissant.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

2

Avis

5
2
1

25/01/2017

Österreich

Österreich

Acheteur vérifié

Ein brauchbares Gerät

Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM5120B Mini Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM5120B Mini Stereoanlage

06/09/2016

France

France

beau design

beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?

Cet avis a été rédigé pour BTM5120B Microchaîne

Cet avis a été rédigé pour BTM5120B Microchaîne

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.