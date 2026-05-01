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Milchaufschäumer
Eingestellt
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CA6502/65
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Der Philips Milchaufschäumer bereitet besten Milchschaum für Heiß- und Kaltgetränke zu. Der voll automatische Milchaufschäumer ist äußerst bedienungsfreundlich und leicht zu reinigen – also der ideale Partner bei der Zubereitung Ihrer Kaffeerezepte!
Mein SENSEO® Milchaufschäumer schäumt nicht gut.