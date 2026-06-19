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  • Une mousse de lait parfaite pour votre café
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Arrêté

Mousseur à lait

CA6502/65

Une mousse de lait parfaite pour votre café
Le mousseur à lait Philips produit de la mousse chaude ou froide d'une qualité inégalable. Idéal pour toutes vos préparations à base de café, ce mousseur à lait entièrement automatique est extrêmement facile à utiliser... et à nettoyer !
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Produits compatibles
Série 3200

Série 3200
Machines espresso entièrement automatiques

EP3241/50

Philips série 4300

Philips série 4300
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EP4321/50R1

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Série 2200

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Série 2200

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EP2221/49

Série 3200

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EP3246/79

Pièces compatibles lave-vaisselle, pour une simplicité d'utilisation totale

Une mousse de lait parfaite pour votre café

  • Revêtement antiadhésif

  • Pour 120 ml de lait

  • Correspond à 2 cappuccinos

  • Prépare de la mousse chaude ou froide

Suffisamment de mousse de lait pour 2 cappuccinos

Suffisamment de mousse de lait pour 2 cappuccinos

Les 120 ml de mousse de lait préparés avec le mousseur à lait Philips sont suffisants pour 2 cappuccinos.

Fouet et couvercle compatibles lave-vaisselle

Fouet et couvercle compatibles lave-vaisselle

Le fouet et le couvercle du mousseur à lait Philips sont compatibles lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage.

Mousse de lait chaude et froide pour un vaste choix de préparations

Mousse de lait chaude et froide pour un vaste choix de préparations

Le mousseur à lait vous offre la liberté de créer et de savourer un vaste choix de cafés chauds ou froids à la maison, que ce soit un latte macchiato, un cappuccino ou un excellent café frappé.

Spécificités Techniques

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