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Arrêté
CA6502/65
EP3241/50
EP4321/50R1
EP4341/50
EP4346/70
EP5441/50
EP5447/90
EP1200/09
EP2224/10
EP2221/49
EP3246/79
Revêtement antiadhésif
Pour 120 ml de lait
Correspond à 2 cappuccinos
Prépare de la mousse chaude ou froide
Les 120 ml de mousse de lait préparés avec le mousseur à lait Philips sont suffisants pour 2 cappuccinos.
Le fouet et le couvercle du mousseur à lait Philips sont compatibles lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage.
Le mousseur à lait vous offre la liberté de créer et de savourer un vaste choix de cafés chauds ou froids à la maison, que ce soit un latte macchiato, un cappuccino ou un excellent café frappé.
Notation globale