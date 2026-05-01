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Mousseur à lait

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Le mousseur à lait Philips produit de la mousse chaude ou froide d'une qualité inégalable. Idéal pour toutes vos préparations à base de café, ce mousseur à lait entièrement automatique est extrêmement facile à utiliser... et à nettoyer !

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  • 1 May 2026

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