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Eingestellt
CA6502/65
EP3241/50
EP4321/50R1
EP4341/50
EP4346/70
EP5441/50
EP5447/90
EP1200/09
EP2224/10
EP2221/49
EP3246/79
Antihaftbeschichtung
Fasst 120 ml Milch
Reicht für 2 Cappuccinos
Bereitet heißen und kalten Schaum zu
Mit einer Kapazität von 120 ml reicht der mit dem Philips Milchaufschäumer zubereitete Milchschaum für zwei Cappuccinos.
Der Aufschäumer und Deckel des Philips Milchaufschäumers sind für leichtes Reinigen spülmaschinenfest.
Mit dem Milchaufschäumer haben Sie die Freiheit, eine Vielzahl an heißen und kalten Kaffeerezepten in Ihrem Zuhause zubereiten und genießen zu können, wie etwa Latte Macchiato, Cappuccino oder den perfekten Eiskaffee.
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