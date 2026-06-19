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  • Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee
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Eingestellt

Milchaufschäumer

CA6502/65

Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee
Der Philips Milchaufschäumer bereitet besten Milchschaum für Heiß- und Kaltgetränke zu. Der voll automatische Milchaufschäumer ist äußerst bedienungsfreundlich und leicht zu reinigen – also der ideale Partner bei der Zubereitung Ihrer Kaffeerezepte!
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Spülmaschinenfeste Bestandteile für größtmögliche Bedienerfreundlichkeit

Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee

  • Antihaftbeschichtung

  • Fasst 120 ml Milch

  • Reicht für 2 Cappuccinos

  • Bereitet heißen und kalten Schaum zu

Ausreichend Milchschaum für 2 Cappuccinos

Ausreichend Milchschaum für 2 Cappuccinos

Mit einer Kapazität von 120 ml reicht der mit dem Philips Milchaufschäumer zubereitete Milchschaum für zwei Cappuccinos.

Spülmaschinenfester Aufschäumer und Deckel

Spülmaschinenfester Aufschäumer und Deckel

Der Aufschäumer und Deckel des Philips Milchaufschäumers sind für leichtes Reinigen spülmaschinenfest.

Heißes und kaltes Milchaufschäumen für eine Vielzahl an Kaffeerezepten

Heißes und kaltes Milchaufschäumen für eine Vielzahl an Kaffeerezepten

Mit dem Milchaufschäumer haben Sie die Freiheit, eine Vielzahl an heißen und kalten Kaffeerezepten in Ihrem Zuhause zubereiten und genießen zu können, wie etwa Latte Macchiato, Cappuccino oder den perfekten Eiskaffee.

Technische Daten

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