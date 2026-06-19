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  • Alles beginnt mit Bohnen höchster Qualität.
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Eingestellt

Saeco Caffè Selezione NobileWillkommenspaket

CA6810/00

Alles beginnt mit Bohnen höchster Qualität.
Mit diesem einzigartigen Willkommenspaket können Sie alle Kaffeemischungen von Saeco Caffè Selezioni Nobili auf einmal testen. Genießen Sie dank der Kombination von Saeco Caffè Selezioni Nobili und Ihrer Saeco-Espressomaschine ein intensives Kaffeeerlebnis
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Sorgfältig für Ihre Saeco Maschine ausgewählt

Alles beginnt mit Bohnen höchster Qualität.

  • 2 einzigartige Kaffeesorten

  • 70 g je Sorte

Vollmundiger Geschmack aus Hochlandbohnen

Die Höhenlage spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Kaffeebohnen. Die nur in großen Höhen auftretenden Bedingungen, wie Temperatur und Regen, sorgen für ein langsameres Wachstum der Kaffeebäume. Dadurch kann sich der vollmundige Geschmack der Bohnen entwickeln.

Auswahl basiert auf den speziellen sensorischen Eigenschaften

Wir wählen sehr sorgfältig Bohnen aus erstklassigen Kaffeeanbaugebieten aus, um ein bestmögliches Gleichgewicht aus Aroma, Geschmack, Nachgeschmack, Säure und visueller Wirkung zu erzielen.

Gleichbleibende Qualität das ganze Jahr über

Wir schließen uns nur mit Kaffeebauern zusammen, deren Bohnen ihre einzigartigen Merkmale das ganze Jahr über beibehalten, damit Sie jederzeit gleichbleibende Kaffeequalität genießen können.

Technische Daten

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