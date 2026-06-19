Tout commence par des grains de café exceptionnels

Ce coffret spécial de bienvenue vous permet d'essayer tous les mélanges Saeco Caffè Selezioni Nobili à la fois. Faites-vous plaisir avec l'expérience café d'une richesse inégalée offerte par l'association de Saeco Caffè Selezioni Nobili et de votre machine espresso Saeco.