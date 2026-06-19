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Arrêté
CA6810/00
SM6580/00
SM6585/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8785/00
SM7786/00
HD8911/01R1
SM5470/10
SM5478/10
SM5479/10
2 types de café uniques
70 grammes de chaque mélange
L'altitude joue un rôle primordial dans le développement des grains de café. Les conditions réunies en haute altitude (température, précipitations) assurent un ralentissement du cycle de croissance des caféiers, laissant ainsi aux saveurs exceptionnelles le temps de pénétrer les grains.
Nous mélangeons avec soin les grains des meilleures régions productrices pour obtenir un équilibre optimal entre arômes, texture, arrière-goût, acidité et aspect visuel.
Nous collaborons exclusivement avec des cultivateurs proposant des grains conservant leurs propriétés exclusives tout au long de l'année, pour un café délicieux en toute saison.
Notation globale