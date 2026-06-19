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Arrêté

Saeco Caffè Selezione NobileCoffret de bienvenue

CA6810/00

Tout commence par des grains de café exceptionnels
Ce coffret spécial de bienvenue vous permet d'essayer tous les mélanges Saeco Caffè Selezioni Nobili à la fois. Faites-vous plaisir avec l'expérience café d'une richesse inégalée offerte par l'association de Saeco Caffè Selezioni Nobili et de votre machine espresso Saeco.
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Tout commence par des grains de café exceptionnels

  • 2 types de café uniques

  • 70 grammes de chaque mélange

Des saveurs riches grâce à des grains de haute altitude

L'altitude joue un rôle primordial dans le développement des grains de café. Les conditions réunies en haute altitude (température, précipitations) assurent un ralentissement du cycle de croissance des caféiers, laissant ainsi aux saveurs exceptionnelles le temps de pénétrer les grains.

Sélection basée sur des caractéristiques sensorielles particulières

Nous mélangeons avec soin les grains des meilleures régions productrices pour obtenir un équilibre optimal entre arômes, texture, arrière-goût, acidité et aspect visuel.

Qualité constante toute l'année

Nous collaborons exclusivement avec des cultivateurs proposant des grains conservant leurs propriétés exclusives tout au long de l'année, pour un café délicieux en toute saison.

Spécificités Techniques

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