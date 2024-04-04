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Ce coffret spécial de bienvenue vous permet d'essayer tous les mélanges Saeco Caffè Selezioni Nobili à la fois. Faites-vous plaisir avec l'expérience café d'une richesse inégalée offerte par l'association de Saeco Caffè Selezioni Nobili et de votre machine espresso Saeco.
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