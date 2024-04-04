ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Saeco Caffè Selezione Nobile Coffret de bienvenue

Arrêté

Assistance

Saeco Caffè Selezione NobileCoffret de bienvenue

CA6810/00

Saeco Caffè Selezione Nobile Coffret de bienvenue

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Ce coffret spécial de bienvenue vous permet d'essayer tous les mélanges Saeco Caffè Selezioni Nobili à la fois. Faites-vous plaisir avec l'expérience café d'une richesse inégalée offerte par l'association de Saeco Caffè Selezioni Nobili et de votre machine espresso Saeco.

  • PDF file
  • 4 April 2024

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider